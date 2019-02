An der Weichsel werden die Karten neu gemischt

Dietrich Schröder

Warschau (MOZ) Noch ist es wohl zu früh, vom Ende der politischen Dominanz der PiS-Partei in Polen zu sprechen. Doch die Zeichen dafür, dass es bei der diesjährigen Europa- und der anschließenden Parlamentswahl zu Veränderungen kommen könnte, mehren sich.

„Ich wünsche mir ein Land zurück, in dem nicht nur eine Partei das Sagen hat, die uns auch noch vorschreiben will, wie wir zu denken haben.“ Egal ob man mit der Verkäuferin im Supermarkt, mit Geschäftsleuten oder mit Freunden beim Bier diskutiert, immer öfter hört man östlich der Oder solche Meinungen. Die Dominanz, mit der die national-konservative Partei PiS von Jaroslaw Kaczynski seit ihrem Wahlsieg von 2015 alle Institutionen des Staates beeinflusst, missfällt immer mehr Polen.

Seit Jahresbeginn gab es zudem zwei einschneidene Ereignisse: Das Attentat auf den Danziger Bürgermeister Pawel Adamowicz hat viele über den tiefen ideologischen Graben erschrecken lassen, den die PiS in den vergangenen Jahren zwischen Befürwortern und Gegnern geschaffen hat. Oft geht der Riss sogar durch Familien.

Informationen über ein von der PiS geplantes dubioses Baugeschäft in der Warschauer City haben zudem am Image von Jaroslaw Kaczynski gekratzt. Der bis dahin als moralisch unbescholten geltende Parteichef soll den Deal eingefädelt, aber dann Rechnungen nicht bezahlt haben. Die oppositionelle Zeitung „Gazeta Wyborcza“ veröffentlicht dazu seit zwei Wochen Aufnahmen von Gesprächen, die ohne Wissen Kaczynskis aufgenommen werden.

Eine am Freitag veröffentliche Umfrage zeigt ein völlig neues Bild: Erstmals seit ihrem Wahlsieg im Herbst 2015 liegt die PiS-Partei nur noch auf Platz zwei. 42,07 Prozent der Befragten erklärten, dass sie bei den Europawahlen im Mai einer „Europäische Koalition“ aus verschiedenen Parteien den Vorzug geben würden, nur 37,6 Prozent dagegen der PiS.

Die Fragestellung ging freilich davon aus, dass tatsächlich mehrere Oppositionsparteien – von der rechts-liberalen „Bürgerplattform“ bis zum Linksbündnis SLD – bei der Abstimmung im Mai mit einer gemeinsamen Liste antreten. Bisher wird darüber noch verhandelt.

Die Europawahl im Mai ist für Polen allerdings nur der Aufgalopp für die noch bedeutendere Parlamentswahl im Herbst. Bei allen Spekulationen über eine Anti-PiS-Koalition, die auch nach dieser Wahl entstehen könnte, ist die entscheidende Frage, welche Politiker als Anführer taugen. Ausgerechnet dem Vorsitzenden der Bürgerplattform, Grzegorz Schetyna, wird diese Rolle am wenigstens zugetraut. Der einstige Außenminister gilt zwar als Drahtzieher, bietet aber kein überzeugendes Programm für den Aufbruch der Gesellschaft.

Deutlich mehr Charisma hat dagegen Robert Biedron. Der bekannteste offen homosexuell lebende Politiker Polens war von 2014 bis 2018 Bürgermeister der Stadt Slupsk. Am vergangenen Sonntag gründete der Linksliberale mit Gleichgesinnten die Bewegung „Wiosna“ (Frühling). Deren Name ist zugleich Programm. In einer kämpferischen Rede verkündete der 42-jährige Ziele, die lange kein polnischer Politiker mehr in den Mund genommen hat: Die Freigabe der Abtreibung bis zur zwölften Schwangerschaftswoche, die Ehe für Homosexuelle, die Abschaffung des obligatorischen Religionsunterrichts an Schule, die strikte Trennung von Kirche und Staat und einen Ausstieg aus der Kohleförderung. Freilich scheint ein solches Programm derzeit kaum mehrheitsfähig zu sein. Außerdem schloss Biedron bereits aus, dass sich „Wiosna“ an einer Anti-PiS-Liste bei der Europawahl beteiligt.

Bleibt die Frage nach der Zukunft von Donald Tusk, dem derzeitigen Präsidenten des Europäischen Rates. Dass der frühere Regierungschef nach Ende seiner Amtszeit in Brüssel im Sommer als Schwergewicht in Polens Innenpolitik zurückkehrt, erwarten viele. Tatsächlich traf sich der 61-Jährige dieser Tage mit den Oberbürgermeistern mehrerer Großstädte, die bei den Kommunalwahlen im Herbst gegen PiS-Bewerber gewonnen hatten. Dabei soll es auch um ein parteiübergreifendes Bündnis gegangen sein. Dieses soll bereits auch ein Symbol haben: Den 4. Juni, an dem sich zum 30. Mal die ersten freien Wahlen Polens von 1989 jähren. Seinerzeit wurde auch eine bis dahin dominierende Partei abgewählt.