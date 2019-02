BRAWO

Brandenburg (MOZ) Da mit der Einführung der Plusbuslinie 554 aus Richtung Lehnin keine Bedienung der Ortschaften Wust und Gollwitz mehr erfolgt, können Schüler aus Richtung Lehnin nur noch durch Umsteigen zur Linie G nach Gollwitz gelangen. Um das zu ermöglichen, tritt am 11. Februar folgende Fahrplanänderung bei der Linie G in Kraft: Die bisherige Fahrt um 14.10 Uhr ab Hauptbahnhof fährt erst 14.12 Uhr. Dadurch entsteht an der Haltestelle Wust, Einkaufszentrum um 14.35 Uhr ein zeitgleicher Anschluss mit der Linie 554 aus Richtung Lehnin. Die bisherige Rückfahrt der Linie G um 14.40 Uhr ab Gollwitz zum Hauptbahnhof muss dadurch ebenfalls um 2 Minuten auf 14.42 Uhr verschoben werden. Neue Ankunftszeit am Hauptbahnhof ist 15 Uhr.

Fahrplan: https://www.vbbr.de/fahrplan/09.12.2018/G_mo-fr_20190211.pdf

Für die Verbesserung des Schulweges der Schüler aus Schmerzke zur Schule in der Kleinen Gartenstraße wurde der Fahrplan der Linie D angepasst: Die bisherige Fahrt um 7.17 Uhr ab Schmerzke fährt bereits 7.15 Uhr und wird über die Haltestelle Geschwister-Scholl-Straße – nicht mehr über Potsdamer Straße – geführt.

Fahrplan: https://www.vbbr.de/fahrplan/09.12.2018/D_mo-fr.pdf