78-Jähriger schlägt Räuber mit Faustschlag in die Flucht

dpa

Berlin (dpa) Mit einem Faustschlag ins Gesicht hat ein 78-Jähriger in Berlin-Charlottenburg einen mutmaßlichen Räuber in die Flucht geschlagen.

Der 32 Jahre alte Verdächtige hatte am Freitagabend versucht, dem Senior in der Lohmeyerstraße den Schlüsselbund zu entreißen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 78-Jährige zog sich demnach eine Schwellung an der Hand zu. Der 32-Jährige wurde festgenommen.

Die Attacke auf den Senior war den Angaben zufolge nicht die einzige Straftat des 32-Jährigen. Zuvor habe er ein Fenster an der Kapelle des Schlosses Charlottenburg eingeschlagen und sich dabei eine Schnittverletzung an der Hand zugezogen. Nach dem erfolglosen Raubversuch warf er am Goslarer Ufer die Scheibe einer Hauseingangstür ein, wie die Polizei weiter mitteilte. Die alarmierten Polizisten habe er mit einer Eisenstange bedroht. Die Beamten setzten Pfefferspray ein.

Nach seiner Festnahme wurde dem 32-Jährigen laut Polizei Blut entnommen. Durch die Schnittverletzung habe er an allen Tatorten Spuren hinterlassen. Über die weiteren Hintergründe war zunächst nichts bekannt.