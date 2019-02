Linke und Grüne wollen Aufklärung im Rechtsausschuss

dpa

Jänschwalde (dpa) Nach der Inhaftierung von Umweltaktivisten nach Protest in den Tagebauen Jänschwalde und Welzow Süd fordern die Fraktionen von Linke und Grünen eine Aufarbeitung im Rechtsausschuss des Landtags.

Es gebe in diesem Zusammenhang schwerwiegende Vorwürfe gegen die Polizei und die Justiz, sagte der Grünen-Landtagsabgeordnete Benjamin Raschke am Samstag. „Demnach seien die Aktivisten unter anderem fünf Stunden lang in geparkten, ungeheizten Fahrzeugen in Handfesseln ohne Wasser, Toilette oder Telefonmöglichkeit festgehalten worden.“

Der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion der Linken, Thomas Domres, hatte am Freitag erklärt, Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) und Justizminister Stefan Ludwig (Linke) sollten am 28. Februar in dem Ausschuss zu den Vorwürfen Stellung nehmen. „Es geht uns um die Frage der Verhältnismäßigkeit und der Aufklärung von möglichem Fehlverhalten im Rahmen von Polizeimaßnahmen und dann später in den Justizvollzugsanstalten“, sagte Domres.

Nach der Besetzung von Baggern im Lausitzer Braunkohlerevier waren am Montag 18 Umweltaktivisten, die ihre Identität nicht preisgeben wollten, in Untersuchungshaft genommen worden. Sie wollten nach eigenen Angaben gegen den Abschlussbericht der Kohlekommission protestieren. Bis zum Freitag wurden 15 von ihnen wieder aus der Haft entlassen. Die Polizei ermittelt gegen die Umweltschützer wegen Hausfriedensbruchs.