Betrieb mit Kutscher-Ausbildung

Olav Schröder

Rüdnitz (MOZ) Die Rüdnitzer Gemeindevertretung hat dem Neubau eines landwirtchaftlichen Betriebs mit Pferdehaltung das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Bestandteil des Vorhabens an der L 200, der ehemaligen B 2, sind Pferdestallungen für 20 Tiere.

Eine Entscheidung über die Baugenehmiung ist damit noch nicht gefallen. Diese steht der Bauordnungsbehörde des Landkreises Barnim zu. Die Rüdnitzer Gemeindevertreter machten jedoch in ihrer Sitzung am Donnerstagabend keinen Hehl daraus, dass sie das Vorhaben begrü--ßen.

Vorgestellt wurde es von dem potenziellen Bauherren aus Bernau, der das Unternehmen auch betreiben will. Aktuell liegt ein Antrag auf Bauvorbescheid für einen landwirtschaftlichen Betrieb zur Pensionspferdehaltung vor. Entstehen soll der Betrieb an der L 200 vom Ortsausgang Rüdnitz in Richtung Bernau auf der östlichen Straßenseite.

Das Kernstück bilden Stallungen für 20 Pferde und die Errichtung eines Betriebsleiter-Wohnhauses mit Garage. Das Gebäude wird als notwendig angesehen, um Haltung, Aufsicht und Betreung der Pferde am Ort abzusichern.

Außerdem ist die Anlage eines Fahrplatzes vorgesehen. Dieser ist 80 mal 40 Meter groß und verläuft quer zur L 200. Wie der Bauherr in der Gemeindevertretersitzung sagte, sollen auf dem Platz auch Kutschenfahrer ausgebildet werden. So bestehe die Möglichkeit, dass sie sich auf einem eingezäunten Platz erproben können, bevor sie auf die Straßen wechseln. Schwerpunktmäßig ist geplant, Kutschfahrern die Möglichkeit zu bieten, ihre Pferde unterzustellen.

Seit Juni 2017 gibt es den Kutschenführerschein, so die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN). Danach soll jeder, der sich mit einer Kutsche im Straßenverkehr bewegt, über die notwendige Qualifikation verfügen. Es gibt den Kutschenführerschein für Privatpersonen sowie für gewerbliche Fahrer. Darüber hinaus wird in Rüdnitz auch an ein Angebot von Kutschfahrten für Menschen mit Behinderungen angestrebt. Der Fahrplatz ist außerdem für die artgerechte Bewegung der Pferde und als Longierzirkel gedacht.

Für die notwendigen Arbeiten auf der Hofstelle wird ein kleiner Maschinenpark notwendig sein, heißt es in dem Betriebskonzept. Dafür ist eine Traktorgarage vorgesehen. Weitere Anlagen kommen hinzu. Dazu gehören zwei Allwetterpaddocks, also Ausläufe für die Pferde. Zum Schutz gegen die Witterung und zur Aufstellung von zwei Heuraufen werden zwei Unterstände eingerichtet. Auch eine Mistlagerstätte ist geplant.

Landwirtschaftliche Betriebe prägen bereits seit Längerem die wirtschaftliche Struktur von Rüdnitz, heißt es in der Ortsentwicklungskonzeption des Ortes, die für die Gemeinde einen Entwicklungshorizont bis zum Jahr 2035 spannt. Die Unternehmen sind unterschiedlich groß. Das Spektrum reiche vom Ein-Personen-Betrieb bis zur Stadtgüter Berlin-Nord GmbH. Auch Reiterhöfe und ein Gestüt haben darin ihren Platz. Laut Ortsentwicklungskonzeption, die erst im vergangenen Jahr beschlossen wurde, werden in der Gemeinde mehr als 100 Pferde gezählt. Die Pferdehaltung gehört laut Ortskonzeption zu den wichtigsten Produktionsbereichen in der Landwirtschaft.

Zwar liege der Standort im Außenbereich, doch handele es sich um ein landwirtschaftliches Unternehmen, sagte die Bürgermeisterin Christina Straube. Für die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens setzte sich auch Andreas Hoffmann (Aktiv für Rüdnitz) ein. Da der künftige Betreiber dort auch wohnen werde, sei auch die Sicherheit der Unterbringung der Pferde gewährleistet.