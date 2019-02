Berge von Bauschutt

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eberswalde. Als Polizeiwache hat die Immobilie längst ausgedient. Jetzt bestimmen Abrissbagger das Bild an der Pfeilstraße. Bis Ende April soll das Feld geräumt sein. Dann errichtet der Investor, die Johanniter-Unfallhilfe, dort ein Wohnhaus sowie eine Kita.

Vorn, an der Front der Pfeilstraße, steht sie noch: die alte Polizeiwache, ursprünglich als Gericht errichtet. Container sowie lila-farbene Bagger künden jedoch vom Ende. Auf dem Hof der einstigen Landesimmobilie hat der Abbruch begonnen. Die Entkernung ist nahezu abgeschlossen. Fenster und Türen beispielsweise sind demontiert. Auf der Rückfront frisst sich das Abrissgerät durch das Mauerwerk. Wand um Wand fällt in sich zusammen. Wasser, fein zerstäubt, sorgt dafür, dass die Baustelle nicht in einer riesigen Staubwolke versinkt. Der Bagger selbst steht inzwischen auf einem großen Berg Bauschutt. Einige Nebengebäude auf dem Gelände, etwa Garagen, sind bereits verschwunden.

Anfang Januar habe der Rückbau auf dem Areal an der Pfeilstraße begonnen, erklärt Ralf Opitz, Regionalvorstand der Johanniter-Unfallhilfe Nordbrandenburg, des neuen Eigentümers und Investors. Bis Ende April wolle man durch sein. Den Auftrag für den Abbruch habe die Eberswalder Firma Rouvel erhalten. Während die Erfahrung mit derlei Projekten hat, ist der Abriss für die Johanniter beinahe Neuland. Und aufgrund der Besonderheiten des Standortes kein unbedingt leichtes Unterfangen. Naturschutzbehörde, Bodenschutzamt, Abfallbehörde, sie alle waren im Vorfeld zu beteiligen. Ebenso wie die Denkmalbehörde, die den Schutzstatus der Immobilie aufgehoben hat. Der Erhalt des Gebäudekomplexes bzw. einzelner Gebäude war geprüft worden, ließ sich aber mit Blick auf das Vorhaben wirtschaftlich und technisch nicht darstellen, heißt es. Deshalb der Abriss.

Rund 10 000 Tonnen Bauschutt werden voraussichtlich anfallen. Die so schnell wie möglich abtransportiert werden sollen. Die Stadt will bekanntlich in diesem Jahr die Pfeilstraße sanieren. Vorher muss der Abbruch erledigt sein.

Parallel arbeiten Johanniter und Planungsbüro an den Bauantragsunterlagen. Und zwar für das Wohnhaus, das an der Pfeil-/Gerichtsstraße errichtet wird. Unlängst hatten Opitz und Planer Stefan Grohs die Entwürfe im Bauausschuss vorgestellt. Vorgesehen ist ein mehrgeschossiger Baukörper mit Gewerbeeinheiten parterre sowie 70 Wohnungen oben drüber. Einige Mietinteressenten gebe es bereits, so Nicole Wenzel, die bei den Johannitern fürs Marketing zuständig ist. Die modulare Bauweise erlaube – entgegen bisherigen Darstellungen – auch das Schaffen von Ein- und Drei-Raum-Wohnungen. Auf der Homepage der Johanniter können Interessierte sich sowohl über den Baufortschritt informieren als auch sich registrieren lassen. Opitz hofft, 2019 zumindest noch die Bodenplatte für den Neubau schütten zu können. Was aber, so schränkt er ein, von der Dauer des Genehmigungsverfahrens abhängt. Gleichwohl: Der Kaufvertrag war erst im Mai 2018 notariell beurkundet worden.

Für die Kita, die im zweiten Schritt errichtet werden soll und mit einer Kapazität von 80 Plätzen konzipiert ist, bemühe man sich um Fördermittel. Die Fraktion Die Linke hat soeben eine Beschlussvorlage in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Mit dem Ziel, die Stadt möge dem Investor eine Fläche an der Goethestraße per Erbbaupacht übereignen. Zur Gestaltung des kita-eigenen Spielplatzes und der Außenanlagen. Kommende Woche wird der Antrag in den Fachausschüssen beraten. Das Begehren sei mit den Johannitern abgestimmt, bestätigt Opitz, entspreche ihrem Wunsch. Mit dem Kauf des Grundstückes ist der Regionalverband eine Investitionsverpflichtung eingegangen. Von zirka 13,5 Millionen Euro ist die Rede.

Straßensperrung: vom 11. bis 18. Februar ist die Gerichtsstraße im Bereich der alten Polizeiwache wegen der Abbrucharbeiten gesperrt