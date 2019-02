Frank Oderland in seinem Element

Annika Funk

Strausberg (MOZ) In Märkisch-Oderland fühlt er sich am wohlsten: Der gebürtige Berliner Frank Ziebandt, auch bekannt als Frank Oderland, ist Musiker aus Leidenschaft und in Brandenburg angekommen. Mit seinem Künstlernamen nimmt er Bezug auf seine Heimat, denn seit der sechsten Klasse wohnt der heute 31-Jährige in Eggersdorf und verdient als Immobilienkaufmann in Strausberg sein Geld – doch sein Leben ist und bleibt die Musik.

Seine Musikkarriere begann als Frontmann einer Schülerband des Strausberger Theodor-Fontane-Gymnasiums namens Corben Dallas, mit der er sechs Jahre lang erste Bühnenerfahrungen sammeln konnte, zwei CDs produzierte und erfolgreich an Bandcontests teilnahm. Doch auch nach der Auflösung der Band vor neun Jahren hat ihn die Musik nie losgelassen. Mit neuer Inspiration und seinem Soloprojekt unter neuem Namen ist er nun seit einem Jahr zurück.

Seine Inspiration sind das Leben und der Alltag. „Alles inspiriert mich, ich bin die Musik“, sagt der Sänger und Gitarrist über sich. Das Gitarrespielen hat er sich selbst beigebracht und erst als es professioneller wurde, Unterricht genommen. Zu Hause „schnippst und trällert“ er in der Wohnung. Manchmal schreibt er zunächst die Texte und manchmal erst das Instrumentale. Einige seiner Werke landen auch erst einmal in einer Schublade und werden zu einem späteren Zeitpunkt hervorgekramt und anschließend überarbeitet.

Aber eines steht fest, der Musiker lässt es gerne ruhiger anklingen und beschreibt seine Musik mit den Worten: handgemacht, akustisch, aber vor allem ehrlich und glaubwürdig. Das erreicht er mit seinem Markenzeichen, den deutschen Texten. „Man muss die Worte nicht dreifach überdenken und erklären“, betont Frank Oderland, der sich selbst als nachdenklichen Typ beschreibt, der nicht viel über seine Gefühle redet, sondern sie mit seinen eigenen Liedern ausdrückt und verarbeitet. Auch in seinem am Freitag erschienenen Song „Herzen“ singt er in einem Duett über seine Gefühle – die Gefühle zu seiner Freundin.

Seine Lieder veröffentlicht er im Internet über Youtube, Facebook und Instagram. Eines seiner Videos zum Song „Flieg um die Welt“, welches auf dem Strausberger Flugplatz gedreht wurde, wurde allein auf Youtube 4000-mal aufgerufen. Und wie auch bei diesem Werk spielen seine Aufnahmen, die er alle allein – mit Unterstützung von Familie und Freunden – produziert, immer in Märkisch-Oderland. „Denn hier fühle ich mich wohl.“

Mithilfe des Internets erreicht er immer mehr Fans seiner Musik und träumt von der großen Karriere. Doch seinen größten Erfolg beschreibt er mit: „Meine Eltern sind stolz auf mich.“(afu)