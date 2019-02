Keine ewige Ruhe für Haustiere im Wald

Verbotener Friedhof: Halter haben ihre geliebten Tiere im Wald in der Nähe des Stadions in Słubice begraben. Das ist illegal - auch im eigenen Garten. Mitte Januar hatte jemand ein lokales Internetportal über die Gräber informiert. © Foto: Nancy Waldmann

Nancy Waldmann

Slubice Słubice. Spiderek war ein Schnauzer. Geboren 2003, gestorben 2018 – nach so langer Zeit sind sich Mensch und Tier nahegekommen. Davon zeugt die liebevoll mit Steinen, Kunstblumen und Grabfassung hergerichtete Ruhestätte im Wald hinter dem Słubicer Kommunalfriedhof.

Fünf solcher Gräber sind zu sehen, die Tierhalter illegal für ihre verstorbenen Lieben angelegt haben. Mitte Januar war im Online-Portal slubice24.pl von dem Tierfriedhof zu lesen. Der Amtstierarzt, Mitarbeiter der Hygienebehörde des Landkreises Słubice – Sanepid – und der Stadtverwaltung inspizierten daraufhin den Ort. Sie fanden elf Stellen, wo Tiere begraben wurden. Wer die Besitzer sind, ist unklar. Hygienisch sei die Stelle zwar laut Sanepid ungefährlich, weil in der Nähe keine Häuser oder Wasserentnahmestellen liegen, jedoch will die Stadt den Kommunalfriedhof in dem Bereich erweitern. Die Stadtverwaltung wollte das Thema nicht mit dem Beseitigen der Gräber erledigen. Am Mittwoch waren Vertreter von Behörden sowie zweier Vereine für Tier- und Umweltschutz eingeladen, um sich auszutauschen. Die Stadt sei zwar nicht für die Beseitigung verstorbener Haustiere zuständig, sagte Beata Bielecka, die Pressesprecherin im Rathaus. „Aber das Thema bewegt die Menschen.“

Tierhalter dürfen in Polen ihre eigenen Haustiere nicht selbst beerdigen, im Gegensatz zu Brandenburg auch nicht im eigenen Garten. 1000 Złoty Strafe stehen darauf. Stattdessen sehen die Vorschriften zur Tierkörperbeseitigung eine „Verwertung“ (pl: „utylizacja“) der Körper vor. „Das Wort klingt für die meisten Menschen hässlich, es hört sich nach Wurstverarbeitung an“, sagt Jerzy Banaszak vom Słubicer Tierschutzverein „Animals“. In Polen gelten die gleichen Vorschriften für Tierkörperbeseitigung wie überall in der EU. Tote Haustiere werden nach Kategorie 1 entsorgt, also eingeäschert oder vernichtet, teilte der Słubicer Amtstierarzt auf Nachfrage mit. Dafür sorgten meist Tierärzte, die mit einem privaten Abdecker zusammenarbeiten.

Wer sein Tier bestatten lassen möchte, muss bis ins 80 Kilometer entfernte Gorzów fahren. Dort gibt es einen von 14 privatwirtschaftlich betriebenen Tierfriedhöfen in Polen. Auf der „Lichtung der Freunde“ kann man für 250 Złoty sein Tier bestatten lassen, inklusive Grabstein, Namenstafel und Grabstätte auf zwei Jahre. Jedes weitere Jahr kostet 100 Złoty.

In Słubice überlegt man, ob es Bedarf für einen Tierfriedhof gibt. Die Stadt will dazu eine Umfrage mit dem Portal slubice24.pl durchführen. Jerzy Banaszak vom Tierschutzverein, der in Slubice eine Zoohandlung betreibt, hat sich schon bei seinen Kunden umgehört. „Die Leute wollen eine würdige Ruhestätte und würden etwa 500 Złoty ausgeben“, sagt er. Die Stadt würde ein geeignetes Grundstück zur Verfügung stellen, sollte sich ein privater Betreiber oder ein Verein finden, der die vorschriftsgemäße Bestattung durchführt. Außerdem sollen Flyer bei Tierärzten und in Zoohandlungen ausgelegt werden, die Halter über die Vorschriften und die Möglichkeiten legaler Bestattung informieren, sagt Pressesprecherin Bielecka.

Die Unbekannten, die ihr Tier im Wald begruben, haben nun einen Monat Zeit, die Gräber umzubetten. Dann werden sie von Amts wegen entfernt.