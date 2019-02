70 Hammerschläge zum Richtfest

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Es war ein guter Tag für Brandmeister André Lehmann. Der Neuendorfer Ortswehrführer konnte am Freitag mehr als 100 Gäste zum Richtfest begrüßen. Die über 30 Mann starke Truppe von Neumann, darunter 17 Einsatzkräfte und 13 Mitglieder der Jugendfeuerwehr, bekommt ein neues Feuerwehrgerätehaus. Die Fahrzeughalle ist so ausgelegt, dass Fahrzeuge aller Größe hineinpassen. Derzeit müssen die Spiegel des TSF angeklappt werden, damit das Fahrzeug überhaupt durchs Tor der alten kleinen Feuerwehrgarage passt.

Neben der neuen Fahrzeughalle werden in wenigen Wochen getrennte Umkleiden für Frauen und Männer genutzt werden können, es wird Duschen und sogar ein behindertengerechtes WC geben, das auch von außen zugänglich ist. Die Neuendorf Wehr wird über einen kleinen Schulungsraum verfügen, zu dem auch eine Teeküche gehört. Auch das ein Riesenfortschritt, derzeit haben sechs der Einsatzkräfte ihre komplette Ausrüstung zu Hause, weil es im kleinen, nicht beheizbaren Gerätehaus nicht mal genügend Haken gibt.

Im September, so Lehmann, soll das neue Haus fertig sein. „Vielleicht sogar eher, heute sind ja schon die Fenster eingebaut worden. Das war gar nicht so geplant“, freut er sich über das Tempo der Bauarbeiten. Dann musste Lehmann selbst mit ran. Genau 70 Hammerschläge ließ er auf den letzten Sparrennagel krachen, der traditionell zum Richtfest eingeschlagen wird. Danach feierten die Neuendorfer bis in den Abend ihr neues Haus.

Wer will, kann am 25. Mai einen Blick in den knapp 600 000 Euro teuren Bau wagen. Dann wird die Feuerwehr in Neuendorf 90 Jahre alt und richtet den Stadtbereichsausscheid aus. Dabei ist dann auch die Wehr aus Radinkendorf. Auch dort soll in diesem Jahr ein neues Haus für die Feuerwehr entstehen.