Wo sich Kurstädter fit halten

Vor den Crosstrainern: Wolfgang Lau (r.), Inhaber der Fitness-Company in Bad Freienwalde, mit Marvin Neumann. Der 19-Jährige Falkenberger absolviert in dem Studio gerade ein betriebliches Praktikum. © Foto: Anett Zimmermann

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Bad Freienwalde. Mit einem Fitnessstudio ist jetzt neues Leben in einen einstigen Discounter in der Bad Freienwalder Wasserstraße eingezogen. Trainieren kann man in der Kurstadt aber auch im Weg an der Bahn – und das bereits seit 25 Jahren.

Wolfgang Lau hat sich Anfang der 1990er-Jahre ursprünglich in Berlin selbstständig machen wollen. „Aber dort gab es damals bereits an die 200 Studios“, erzählt der einstige Judoka und Gewichtheber. Über den Leistungsport war er in Berlin gelandet, ist aber in Bad Freienwalde geboren und in Neuenhagen aufgewachsen. „Da war es naheliegender, in die alte Heimat zurückzukehren.“

Zwischendurch begrüßt er einen Gast nach dem anderen, meist mit dem Vornamen. „Die Frage danach, ob das okay ist, stellen wir in den Trainerstunden zu Beginn“, erläutert Lau und fügt hinzu: „Das Du macht es den meisten Kunden einfacher, über Fitnessfragen oder gar gesundheitliche Probleme zu reden.“ Natürlich werde im Fitnessstudio Sport getrieben, aber vielen Nutzern gehe es vor allem um Lebensqualität, darum, kleine Sünden auszugleichen, rechtzeitig gegenzusteuern.

„Wir haben hier alle, vom Schüler bis zum Rentner“, sagt Wolfgang Lau. Zum neuen TheosGym kaum zehn Minuten Fußweg entfernt äußert er sich wohlwollend. „Viele meiner Kunden sind schon seit vielen Jahren Stammgäste.“ Außerdem belebe Konkurrenz ja das Geschäft, sagt er lachend.

„Wir wollten expandieren“, berichtet Christoph Schneider, der meist nur Rudi gerufen wird. Der Spitzname stamme noch aus einer Zeit, in der er Musik gemacht habe. Genauso wie Theo bei seinem Bruder Tobias Finé. „Das TheosGym in Eberswalde ist 2010 eröffnet worden“, blickt Christoph Schneider zurück. Der Markt in und um Bad Freienwalde sei groß und gut genug für zwei Anbieter, fügt er hinzu. „Das Studio hier macht Sinn. Wir haben das ja studiert.“ Der 33-Jährige hat wie sein älterer Bruder ein duales Studium zum Fitnessökonom absolviert. In der Kurstadt hätten sie sich auch das ehemalige AOK-Gebäude angeschaut, aber das sei ihnen zu klein gewesen. Trotz der doch recht großen Fläche sollte das neue Studio dann im einstigen Norma-Markt entstehen. Auch dort wird klassisches Gerätetraining angeboten, dazu eher frauenorientierte Kurse und ein Zirkeltraining. Für Letzteres ist das persönlich zugeschnittene Trainingsprogramm auf einer Chipkarte gespeichert. Entsprechend funktioniert auch der Ein- und Auslass. Trainiert werden kann dort zudem teilweise ohne Betreuung.

Zu den drei Mitarbeitern komme, so Christoph Schneider, ab März ein junger Kurstädter, der eine dreijährige Ausbildung zum Gesundheitstrainer absolvieren wird. Ausgebildet werde für den eigenen Bedarf.

Unter den sechs Mitarbeitern von Wolfgang Lau ist ebenfalls ein Azubi. Er macht die IHK-Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. Diese sei zwar betriebswirtschaftlicher orientiert, aber da steuere er dann ab dem zweiten Lehrjahr gegen. So gebe es branchenspezifischen Zusatzqualifikationen, die parallel erworben werden können, darunter Trainerlizenzen für den Fitness- und Rehabereich. Auch Kardiotraining und Ernährungsberatung seien im Kommen. „Gerade Letztere ist ein großes Thema“, sagt Lau, der selbst eine B-Lizenz mit Studioleiter-Qualifikation hat. Die Frage nach der Umsetzung im Alltag stelle sich bei den Kunden immer wieder. Den Erfolg messe er daran, wie nachhaltig das Ganze ist. Wer sich fit halten wolle, der finde auch eine geeignete Sportart.