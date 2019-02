Parallele Welten nicht nur in der Physik

René Wernitz

Havelland (MOZ) Zeitreisen, Übergänge, Parallelwelten etc. - wie der Erfolg der Netflix-Serie „Dark“ (2017) belegt, kommen solche Themen gut an beim Publikum. In der ersten Staffel, die zweite wird wohl im Laufe dieses Jahres verfügbar sein, sind Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft durch ein unterirdisches Höhlensystem miteinander verbunden. Ein See als Übergang zwischen parallel existierenden Welten ist derweil ein ganz alter Hut. Schon 1811 erschaffen durch den havelländischen Vertreter der Romantik, Friedrich de la Motte Fouqué (1777-1843).

Die Undine muss in ihrer Welt ins Wasser gefallen und klitschnass in eine andere gelangt sein. So erschließt es sich aus der nach der Protagonistin benannten Erzählung, die Fouqué in Nennhausen geschrieben hatte. Ob er ein Gewässer wie den nur etwa zwei Kilometer entfernten Gräninger See vor Augen hatte, ist ungewiss. Dessen morastige Uferbereiche sind heute praktisch unerreichbar, da es sich drum herum um ein bewaldetes Naturschutzgebiet handelt.

In Fouqués Story verirrt sich ein Ritter bei einem Unwetter im Wald, mehr oder weniger aus Versehen gelangt er auf die Landzunge an einem einsam gelegenen See, wo ein älteres Fischerehepaar ganz zurück gezogen lebt. Regenmassen machen aus der Landzunge eine Insel. Der Ritter muss bleiben und lernt Undine kennen, die seit etwa 15 Jahren bei den Leuten lebt.

Der Fischer klärt seinen Gast über die Herkunft des so eigentümlichen wie attraktiven Mädchens auf, das nicht das leibliche Kind ist. Der alte Mann berichtet, dass die eigene Tochter im Kleinkindalter in den See gefallen war und ertrank. Am Abend des Unglückstags raschelte es bei den trauernden Eltern vor der Türe, durch die Undine sodann ins Haus trat. Etwa drei- bis vierjährig. Der Fischer spricht seinem Gast gegenüber über die „verworrne, wundersamliche Geschichte“, die Undine über ihre Herkunft erzählte.

„Von weit her muss sie wohl gebürtig sein, denn nicht nur, dass ich diese fünfzehn Jahre her nichts von ihrer Herkunft erforschen konnte, so sprach und spricht sie auch bisweilen so absonderliche Dinge, dass unsereins nicht weiß, ob sie am Ende nicht gar vom Monde heruntergekommen sein könnte“, so der alte Mann und fährt fort: „Da ist die Rede von goldnen Schlössern, von kristallnen Dächern und Gott weiß, wovon noch mehr. Was sie am deutlichsten erzählte, war, sie sei mit ihrer Mutter auf dem großen See spazierengefahren, aus der Barke ins Wasser gefallen und habe ihre Sinne erst hier unter den Bäumen wiedergefunden, wo ihr an dem lustigen Ufer recht behaglich zumute geworden sei.“

Übergänge von dieser in eine parallele Welt waren nichts Neues, als Fouqué daran Gefallen fand. Man denke an „Frau Holle“, in deren Welt im Himmel es durch einen Brunnenschacht geht. Und durch ein Tor gelangen die Glücks- und die Pechmarie wieder zurück. Indes wird in der Serie „Dark“ ein Wurmloch im Höhlensystem erzeugt, das wie ein Portal wirkt und durch das der Übergang von der einen in die andere Realität gelingt.

Dank der modernen Wissenschaft sind parallele Welten zumindest in der Theorie heute tatsächlich denkbar. Diesbezüglich war durch Albert Einsteins spezielle Relativitätstheorie (1905) und allgemeine Relativitätstheorie (1915) Bewegung in die Theoretische Physik gekommen - insbesondere auch durch die sogenannte Einstein-Rosen-Brücke (1935), die sozusagen die Mutter aller Wurmlöcher bzw. Tunnel durch Raum und Zeit ist. Doch müssen Beiträge, die den aktuellen Forschungsstand widerspiegeln, auf die meisten Zeitgenossen immer noch wie Märchen wirken.

Autoren aller Couleur ist das aber egal, wenn sie sich für ihre Produktionen beispielsweise an der 1957 von Hugh Everett aufgestellten Viele-Welten-Theorie bedienen. In dem Jahr als Juli Zeh ins Westhavelland zog (2007), war ihr Roman „Schilf“ erschienen. Für diesen, das belegt dieser Krimi, musste sich Zeh erst intensiv mit dieser Theorie beschäftigen. 2011 wurde der Romanstoff verfilmt, aber mit erheblichen Änderungen.

Derweil ist Autoren und Filmemachern anscheinend noch nicht aufgefallen, dass auch im Märchenklassiker „Dornröschen“ durchaus physikalisches Grübelpotential steckt. Schließlich altert die Prinzessin nicht über die Jahre. Wieso nur? Und in der Küche wartet der Küchenjunge auf eine Ohrfeige des Kochs, die ihn nicht erreicht, da die Hand innehält, die zuschlagen will. Alles im Schloss verharrt und wirkt auf Auswärtige wie uns Leser des Märchens, als wäre der Moment zwischen der einen und der nächsten Sekunde ins schier Unendliche gestreckt. Insgesamt sind es „nur“ 100 Jahre, die dabei vergehen - aber anscheinend nur außerhalb der Rosenhecken. Andersherum betrachtet, bekommen Dornröschen und alle anderen innerhalb der Hecken nicht mit, wie um sie herum die Zeit plötzlich rast. Für sie mag der Moment vergehen wie jeder andere.

Wenn aufs Schloss eine weit größere Schwerkraft (Gravitation) wirkt als auf das Umland, müssten - Einstein gedanklich folgend - auf dem Schloss die Uhren tatsächlich langsamer ticken. Das wäre also durch eine Gravitationsanomalie bedingt, wie im deutschen Spielfilm „Wir sind die Flut“ (2016), in dem diese allerdings dafür sorgt, dass auf einer friesischen Insel seit 15 Jahren Dauerebbe ist.

Die erzeugte filmische Atmosphäre erinnert stark an Szenarien im US-Sci-Fi-Abenteuer „Interstellar“ von 2014. Um die Menschheit zu retten, geht es durch ein Schwarzes Loch, ein wahres Schwerkraftmonster. Filmfreunde machen Bekanntschaft mit physikalischen Phänomenen der Zeit. Denn diese ist keine kosmische Konstante, wie Einstein behauptete. Inzwischen ist das bewiesen.

Schon das Alte Testament in der Bibel deutet an, dass für Gott die Zeit anders vergeht als für die Menschen. Laut Psalm 90 sollen tausend Menschen-Jahre für IHN sein wie ein Tag. Runter gerechnet auf eine göttliche Stunde, 1.000 geteilt durch 24, sind das 41,7 Menschenjahre pro Stunde Gottes. Daraus könnte ein physikalischer Aha-Effekt resultieren: Wegen der anderen Geschwindigkeit, mit der Gott wirkt, können wir ihn nicht wahrnehmen. Originelles bot diesbezüglich das Kinojahr 2011.

Im US-Spielfilm „Der Plan“ bewegen sich übernatürliche Wesen mit offenbar extrem hoher Geschwindigkeit zwischen den Menschen hindurch und manipulieren die Momente bzw. den Gang der Dinge. Filmisch dargestellt, indem die betroffenen Leute aussehen, als würden sie still stehen - wie die Märchengestalten im Dornröschen-Schloss.