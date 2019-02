Prügelei in Gaststätte

MOZ

Neuruppin (MOZ) Gleich vier Personen – zwei Männer und zwei Frauen – waren am frühen Sonntagmorgen an einer handfesten Auseinandersetzung in einer Neuruppiner Gaststätte beteiligt. Alle waren betrunken.

Gegen 5.10 Uhr gerieten an diesem Tag ein 39-Jähriger und ein 41-Jähriger Gast an der Artur-Becker-Straße aneinander. Der Streit wurde schnell handgreiflich. Der Ältere trug ein blaues Auge davon. Der Jüngere erlitt zusätzlich einen Cut über dem Auge. Als eine 27-Jährige dazwischenging, bekam sei von der Freundin des 39-Jährigen einen Schlag auf die Nase. Als die Polizei vor Ort war, lehnten alle Beteiligten einen Atemalkoholtest ab. Angaben zum Grund des Streits wollten sie auch nicht machen.

Der 39-Jährige musste medizinische behandelt werden. Er kam mit dem Rettungswagen in die Ruppiner Kliniken. Die Polizei nahm Anzeigen wegen Körperverletzung auf.