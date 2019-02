17-Jähriger klaut Wodka und beißt Polizisten

Mandy Oys

Leegebruch (MOZ) Wegen zwei Flaschen Wodka biss ein 17-Jähriger einem Polizisten am Sonnabendabend in die Hand. Der Jugendliche hatte den Alkohol aus einem Einkaufsmarkt an der Eichenallee gestohlen und war damit geflüchtet. Ein Polizeibeamter außer Dienst beobachtete das Ganze und lief dem 17-Jährigen hinterher. Außerhalb des Marktes konnte er ihn festhalten. Der 17-Jährige griff den Polizeibeamten jedoch an. Die gerufenen Kollegen halfen den betrunkenen Jugendlichen zu überwältigen.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,83 Promille. Da keine weiteren Haftgründe bestanden wurde der 17-Jährige seinen Eltern übergeben, nachdem eine Blutprobe entnommen worden war, heißt es im Bericht der Polizei. Er sei wegen ähnlicher Delikte bereits polizeilich bekannt. Der 17-jährige muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in einem Strafverfahren verantworten.

Der gebissene Beamte wurde nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus entlassen und ist vorläufig nicht dienstfähig. (mo)