Polizeibekannter 29-Jähriger droht mit Gewalt

Mandy Oys

Hennigsdorf (MOZ) Ein 29-Jähriger, dem in einem Geschäft in der Havelpassage bereits Hausverbot erteilt worden war, widersetzte sich dem und drohte einem Mitarbeiter Gewalt an. Der Mitarbeiter hatte den Mann gebeten zu gehen. Stattdessen drohte der dem Angestelltenund zeigte den Hitlergruß. Daraufhin riefen die Angestellten die Polizei. Bevor die Beamten eintrafen, verließ der 29-Jährige das Geschäft. Die Beamten suchten ihn daraufhin in seiner Wohnung auf, denn er war polizeilich bekannt. Der 29-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Nötigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.