Unbekannte verschwinden mit Wasserrohren

Mandy Oys

Hohen Neuendorf (MOZ) Mehrere Wasserrohre wurden am Sonnabend gegen 9.30 Uhr von einem Firmengelände an der Adolf-Hermann-Straße gestohlen. Die Diebe luden die Rohre, bei denen es sich offenkundig um Schrott handelte, in einen blauen Transporter mit weißer Aufschrift und verließen damit den Tatort – in unbekannte Richtung. Ein Zeuge hatte das Geschehen beobachtet und sofort die Polizei informiert. Die Fahndung blieb erfolglos. Laut Polizei entstand ein Schaden von 200 Euro.