Studentenfutter im Ratssaal

Michael Dietrich

Angermünde (MOZ) Studenten der Technischen Universität Berlin haben das Rathaus am Sonnabend in eine kleine Uni verwandelt. Der vollbesetzte Saal erlebte das erste öffentliche Seminar des Museums Angermünde und des Lehrstuhls Technikgeschichte der TU. Knapp 30 Studenten waren mit dem Zug aus Berlin angereist und hatten zunächst bei einer Stadtführung Klosterkirche, Stadtmauer und Pulverturm besichtigt. Anschließend behandelten sie in Vorträgen, Filmauschnitten und im Seminargepräch das Thema „Ketzer – Heiden – Herrscher“.

„Hätte ich gewusst, dass so viele Zuhörer hier sind, hätte ich mehr Handouts vorbereitet“, entschuldigte sich Studentin Lina Franke. Die Studierenden und ihr Lehrbeauftragter Ralf Gebuhr waren komplett überrascht vom großen Interesse der Angermünder, die keinen einzigen Sitz im Saal frei ließen. Und so wanderte das Informationsmaterial der Studentin zum Vortrag über die wachsende Kritik an den Mönchen durch die Reihen der Studenten und Gasthörer.

Eine einzige Studentin, eine pensionierte Richterin, die als Seniorstudentin die Veranstaltungen des Lehrstuhls Technikgeschichte besucht, kannte Angermünde bereits. Ihre deutlich jüngere Kommilitonin Lisa Gehricke aus Berlin gesteht: „Ich war noch nie in Angermünde.“ Die Klosterkirche und die Zeugnisse mittelalterlicher Anlagen in der Stadt fand sie beeindruckend.

Im Seminar arbeitete der Kulturwissenschaftler und Historiker Ralf Gebuhr geschichtliche Zusammenhänge heraus. Immer wieder streift er dabei Beispiele aus Angermünde, erklärt, was die Stadtstruktur, der Ortsname oder alte Straßennamen uns heute darüber verraten, wie das Leben im Mittelalter gewesen sein dürfte. Anhand von Filmausschitten aus „Der Name der Rose“ arbeitete er mit den Studenten die religiösen Konflikte des späten Mittelalters heraus, immer wieder mit regionalen Bezügen auf die in Angermünde verbreiteten Waldenser, die Ketzerverfolgung oder Hinweise auf Prostituierte in der Rosenstraße in Prenzlau.

So viel Neues über ihre Stadt haben die Angermünder, unter ihnen einige pensionierte Lehrer, gar nicht erfahren. Dafür aber geschichtliche Einordnungen und Zusammenhänge. „Die Verbindung zwischen dem Kloster Chorin und Angermünde fand ich spannend“, sagte Eckhard Kolle aus Biesenbrow. Museumsleiter Ralf Gebuhr bezeichnete die Premiere als vollen Erfolg.(md)