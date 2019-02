Mit Gullideckel durchs Fenster

MOZ

Prenzlau (MOZ) Drei Jugendliche hat die Polizei in der Nacht zu Sonnabend festgenommen, nachdem diese eine ganze Palette an Straftaten ausgeübt haben sollen. Zunächst sollen sie mit einem Gullideckel die Fensterscheiben eines Autohauses in Prenzlau eingeworfen haben. Danach wurde bei einem Auto die Lenksäulenverkleidung entfernt und die Motorhaube teilweise geöffnet, außerdem noch bei mehreren Lastkraftwagen die Feuerlöscher mit Löschpulver, welche außen angebracht sind, entleert. Ein Lieferant konnte die Tat teilweise beobachten und informierte die Polizei. Die Jugendlichen wurden in Tatortnähe aufgefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt.