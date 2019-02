Wasserkocher auf der heißen Herdplatte

MOZ

Bernau (MOZ) Durch einen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Marx-Straße wurde am Sonnabendnachmittag die Feuerwehr alarmiert. Der Anrufer hatte Brandgeruch und Rauch aus der Nachbarwohnung wahrgenommen. Die Bernauer Feuerwehr war innerhalb weniger Minuten vor Ort und konnte der Ursache schnell auf den Grund gehen. Wie sich herausstellte, war ein unbeaufsichtigter schmelzender Wasserkocher auf einer eingeschalteten Herdplatte für die Rauchentwicklung verantwortlich. Der Mieter der Wohnung war nicht zu Hause. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Der Sachschaden in der Wohnung wird auf 300 Euro geschätzt. (red)