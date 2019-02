Schweinereien im Paul-Wunderlich Haus

MOZ

Eberswalde (MOZ) „Die drei kleinen Schweinchen“, so der Titel des englischen Märchens, das die Berliner Puppenspieler, „Die Artisanen“, am Sonnabendvormittag im Rahmen der 605. Ausgabe von „Guten-Morgen-Eberswalde“ im Paul-Wunderlich-Haus zeigten.

„Ein sauturbulentes Puppentheaterstück für die ganze Familie“, so das Motto der 40-minütigen Inszenierung, die natürlich viele Kinder anlockte. Sie sollten nicht enttäuscht werden. Die von Udo Uhu erzählte Handlung berichtet von drei Schweinchen, die sich eigene kleine Häuschen bauen müssen, weil sie aus den Elter rausgeflogen sind. Bernhard errichtete eins aus Stroh, Beate eins aus Holz und Bob wählte Steine als Baumaterial. Allerdings hatten sie dabei nicht mit dem Wolf gerechnet, der sich für seinen Beutezug etwas ganz Besonderes ausgedacht hatte, um an die leckeren junge Schweinchen zu gelangen. Er blies die beiden leichteren Hausvarianten mittels Ventilator und Fön einfach weg. Dabei trat er als Showmaster Wolle Wolfram auf, der den Zuschauern eine unterhaltsame Darbietung ankündigte „die Schweine fliegen lässt“. Am Ende bot nur das Steinhaus von Schweinchen Bob einen ausreichenden Schutz vor den Gebläseangriffen. Die Kinder beteiligten sich nach Aufforderung durch den Wolf eifrig am Geschehen.

Die Moral der Geschichte ist, dass Fleiß und gründliche Arbeit sich auszahlen, während Leichtlebigkeit oft zu Problemen führt, wurde im Stück zwar beibehalten, aber abgeschwächt. Schließlich waren auch 4-Jährige im Publikum. Dass am Ende Gemeinschaft und Familiensinn zählen, verstanden selbst die Kleinsten.

Die Darstellung der Geschichte von den drei Schweinchen erwies sich als so authentisch, dass die Kinder regelrecht mitfieberten und das Geschehen mit Spannung verfolgten. Die Schweinchen, die ihre Häuser aus Stroh und Holz gebaut haben, werden nicht gefressen wie im Original, sondern können sich in das steinerne Haus des dritten Schweinchens retten. Und der Wolf überlebt ebenfalls mit Blessuren, denn er wird von seinem Blasgerät, welches eigentlich das Steinhaus zu Fall bringen sollte, selbst weggeblasen.

Hinter den „Artisanen“ verbergen sich Inga Schmidt und Stefan Spitzer. Beide haben an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch studiert und sind seither gemeinsam mit verschiedenen Programmen unterwegs.

Am kommenden Sonnabend dürfen sich die Freunde der Eberswalder Erfolgsserie auf Irene Moessinger freuen. Sie liest aus ihrer autobiografischen Erzählung „Berlin liegt am Meer“. Eine Woche später kann dann im Paul-Wunderlich-Haus ordentlich das Tanzbein geschwungen werden.(maw)

Nähere Informationen unter www.mescal.de