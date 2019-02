MOZ

Eberswalde (MOZ) Am 19. Februar bleibt das Standesamt in Eberswalde für Besucher geschlossen. Aufgrund der Zahlenfolge 19.2.19 finden an diesem Tag zahlreiche Trauungen statt und ein Publikumsverkehr sei personell nicht zu schaffen. Ab 21. Februar gelten wieder die regulären Öffnungszeiten im Standesamt.