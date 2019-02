Erst durch Knall wach geworden

Roland Becker

Oberkrämer (MOZ) Auf sehr eindrückliche und zugleich teure Art ist ein Autofahrer am Sonntag erwacht. Der 64-jährige Fahrer eines Toyota war gegen 7.30 Uhr auf der Autobahn A10 zwischen dem Dreieck Havelland und der Anschlussstelle Oberkrämer unterwegs, als er am Beginn einer Baustelle, bei der die Fahrbahnen verschwenkt werden, mit mehreren Warnbaken kollidierte. Sein Wagen kam daraufhin im Baustellenbereich zum Stillstand. Der Autobahnpolizei gegenüber gab der Fahrer an, dass er in einen Sekundenschlaf gefallen sei. Erst durch die Kollision mit den Baken sei er wieder aufgewacht. Am Fahrzeug entstanden durch den Unfall Schäden im Gesamtwert von geschätzten 10 000 Euro. Der Unfallverursacher kümmerte sich selbst um die Bergung des Autos.