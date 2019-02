Legende besucht Stadtgarten

Eckhard Handke

Neuruppin Nach 2014 und 2016 besuchte die amerikanische Blues- und Rock-Legende Mitch Ryder am Samstagabend wieder die Neuruppiner Fans. Der Rock-Sänger aus Detroit trat zusammen mit den Jungs der DDR-Kult-Blues-Band Engerling vor rund 250 Besuchern im Stadtgarten auf.

Es handelte sich um das Ersatzkonzert für die Veranstaltung im Februar 2018. Damals hatte Mitch Ryder wegen einer Operation absagen müssen. Der Musiker, der in wenigen Tagen – am 26. Februar – seinen 73. Geburtstag feiert, hat von seiner Faszination nichts verloren. Sein Konzert zog er ohne Pause durch und sang die Lieder, die seine Fans so lieben.

Ryders Karrierebegin liegt weit zurück: In den 1960er-Jahren hat er mit seiner legendären Band, den Detroit Wheels, viele heute noch immer gern gehörte Titel eingespielt. Seit 40 Jahren unternimmt Ryder nun schon Deutschlandtourneen, seit 25 Jahren mit der Engerling-Blues-Band an seiner Seite. Beim Stadtgarten-Konzert erklangen neben Titeln seiner neuen Live-CD „The Blind Sqirrel Finds A Nut“ auch einige seiner Welthits.