Angel-Expo lockt 3000 Interessierte

Bunte Wobbler und Blinker Spinner im Angebot: Günter Ulshöfer verkaufte auf der Frankfurter Angelmesse selbst gebastelte Köder. Er war einer von mehr als 50 Ausstellern am Wochenende auf der Angel-Expo, die wieder Tausende Besucher in die Messehalle lockte. © Foto: Stefanie Ender

Stefanie Ender

Frankfurt (Oder) (MOZ) In den Messehallen haben sich am Wochenende knapp 3000 Angelexperten und Laien getummelt. Zu sehen gab es professionelles Angelzubehör, selbst gebastelte Köder und Wissenswertes über die Zubereitung von Fisch. In die sechste Runde ging die Fischereimesse in diesem Jahr.

„Ich bin sehr zufrieden“, sagt Messeveranstalter Marcus Sippel-May, der auch Angelschauen in Cottbus, Hannover und Frankfurt am Main organisiert. In der Oderstadt sei die Veranstaltung immer gut besucht. Er steht im Eingangsbereich der Messehallen. An ihm vorbei laufen drei Männer. Jeder hält eine neue Angelrute in der Hand. Die wollen sie gleich nächstes Wochenende ausprobieren, sagen die drei Frankfurter.

Zu kaufen gibt es hier neue Modelle mit aktuellen Technologien. Zum Beispiel Ruten, an denen die Angelschnur nicht außen befestigt ist, sondern durch den Rutenkörper verläuft. „Wunderbar. Somit werden die Kräfte gleichmäßiger verteilt“, erklärt Hobbyangler Bernd Lindner. Das sei besonders gut, wenn der Fisch aus dem Wasser gezogen werde, pflichtet seine Frau Silvia bei. Die beiden sind nun schon zum zweiten Mal auf der Angelexpo in Frankfurt. „Es ist nicht so überlaufen. Hier können wir Fragen stellen und auch Technologien ausprobieren“, freuen sich die Eheleute aus Königs-Wusterhausen.

Tatsächlich wirken Besucher und Aussteller entspannt. Fragen stellen ist erwünscht. So zum Beispiel am Stand von Frank Dathe. Der 55-jährige Hobbyangler aus Thüringen interessiert sich für die Zubereitung von Fisch und bietet auf der Messe jedes Jahr seine Gewürze, Räucherholz und Paniermischungen an. „Ich freue mich darüber, dass die Menschen hier so interessiert sind“, sagt er und erzählt von seinem Lieblingsrezept: Fisch im Bierteig. Sein Stand ist gut besucht. „Es mag wohl daran liegen, dass hier in der Region Fisch gern selber verwertet wird“, mutmaßt Dathe.

„Do it yourself“ ist auch das Motto von Günter Uhlshöfer. Der gebürtige Heidelberger bastelt Köder und verkauft sie weltweit auf Messen und in seinem Onlineshop. In einem Wasserbecken führt er Wobbler und Blinker Spinner vor. „Im Wasser werden so Druckwellen erzeugt, die der Fisch an seiner Außenseite spürt“, erklärt er. Sechs bis 95 Gramm wiegen die Fanghilfen, die für Fluss, See und Meer geeignet sind. Verkaufen kann er hier einige. „Das Abendessen ist gesichert“, sagt er scherzend.

Neben bunten Ködern und Angelruten bieten Messestände an diesem Wochenende Campingzubehör, Angelrollen und nützliche Tipps. Vor einer Leinwand stehen Fischerexperten und halten Vorträge. Das vorwiegend männliche Publikum schaut interessiert einem unter Wasser aufgenommenen Video zu. Es zeigt einen um den Köder tänzelnden Fisch. Die Angler fachsimpeln, wie dieses Tier zu fangen sei.

„Das Angebot hier ist unüberschaubar groß“, meint Hobbyfischer Bernd Lindner. Interessiert schaut er auf einen Stand, an dem Echolote vorgeführt werden. Seine Frau meint, so viele Neuheiten gebe es im Vergleich zum Vorjahr nicht. Beide besitzen bereits eine Angel. Umschauen wollen sie sich dennoch und den Austausch mit Fischerkollegen nutzen.