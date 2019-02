Berliner Gemüse-Start-up informiert im Blok O

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) An diesem Donnerstag stellt sich im Blok O (Karl-Marx-Straße 182) die Gemüse-Genossenschaft plantAge eg i.G. der interessierten Öffentlichkeit vor. Die Informationsveranstaltung beginnt um 17.30 Uhr.

In Markendorf hat plantAge von der Markendorf-Obst eG (Erzeugergemeinschaft) sechs Hektar an Ackerfläche gepachtet. Ab dem Frühjahr soll dort Gemüse und Obst angebaut werden. Jeder kann Genosse bei plantAge werden; mit eine Einlage von 150 Euro und einem Beitrag von 25 Euro pro Jahr. Für weitere monatlich 79 Euro werden Mitglieder bzw. Miteigentümer dann Woche für Woche mit einer Fülle von Obst und Gemüse beliefert. Bei dem Vorstellungstreffen im Blok O stellen die Gründer von plantAge das Konzept einer Gemüse-Genossenschaft sowie den Ernteplan vor.

Gegründet wurde die bio-vegane Landwirtschaftsgenossenschaft von Judith Roland und Frederik Henn aus Berlin. Für ihre Idee sammelten die Jungunternehmer auf der Crowdfunding-Plattform Startnext mehr als 13 000 Euro; davon werden die Pacht für ein Jahr, Jungpflanzen und Saatgut sowie Investitionen in Maschinen finanziert. Ab Mai sollen vegane Gemüseboxen aus dem gärtnerischen Betrieb in Markendorf vor allem an Haushalte zwischen Berlin und Frankfurt geliefert werden. „Unsere Zielgruppe sind nicht nur VeganerInnen, sondern alle, die sich gesund und bewusst ernähren – oder dies gerne tun möchten“, erklärt Gründer und Vorstand Frederik Henn. plantAge will regional, saisonal, solidarisch, unverpackt und tierleidfrei Landwirtschaft betreiben. Mit ihrer Idee wurden sie im Frühjahr 2018 mit dem Next Organic Start Up Award ausgezeichnet. Jetzt setzten sie das Konzept in Markendorf in die Tat um.

Mehr Informationen finden Interessierte auch im Netz unter: www.plantage.farm