MOZ

Frankfurt (MOZ) Am Sonnabend gegen 17.30 Uhr wurden Polizisten wegen mehrerer Kellereinbrüche in ein Hochhaus in der Prager Straße gerufen. Insgesamt zählten die Beamten 28 aufgebrochene Keller und fertigten entsprechende Strafanzeigen. Zur Schadenshöhe und dem erbeuteten Diebesgut gab es zunächst noch keine Angaben.