Hoppegarten (MOZ) Acht randalierende Jugendliche sind Sonnabend am Bahnhof Hoppegarten beobachtet worden. Sie warfen mehrere Scheiben ein.

Auf Werkzeuge aus einem Firmentransporter hatten es Unbekannte bei ihrem nächtlichen Raubzug abgesehen. In der Nacht zu Freitag, heißt es im Polizeibericht, schlugen sie an einem in der Lindenallee geparkten Transporter die hintere Scheibe ein und entwendeten mehrere Werkzeuge.

Der Nutzer hatte den Verlust erst am Freitagabend bemerkt und der Polizei angezeigt. Der Schaden wird auf 1500 Euro beziffert.