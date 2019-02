Fasching im Gastro Circus

Wolfgang Gumprich

Teschendorf Seit nunmehr fast einem Vierteljahrhundert feiert Teschendorf Karneval, angeführt von den „Wilden Orchideen“. So auch am vergangenen Sonnabend. „Wir sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen“, beschreibt Fred Plessow, einer der Hauptakteure, die 24 aktiven Karnevalisten.

Auch im 25. Jahr hatte die Truppe wieder ein zweistündiges Programm aus viel Musik, Parodien, Vorträgen zusammengestellt. Ein Tanz soll hier besonders erwähnt werden: Vier Jugendliche tanzten synchron zu einem „Up-Beat“ – an sich nichts Besonderes. Aber die Bühne blieb dunkel, nur Schwarzlicht beleuchtet. Von den ganz in schwarz gekleideten zwei Jungen und zwei Mädchen waren nur die weißen Kappen zu erkennen. Der Clou waren die mit LED-bestückten Schuhe, die fortlaufend in wechselnden Farben blinkten.

Ort des lustigen Treibens ist wie eh und je ein großes Zelt auf dem Gelände des Gastro Cirkus, vorne eine Fläche als Bühne, später das Tanzboden genutzt, dahinter die Musikanlage. An Tischreihen saßen Wikinger neben Burgfräulein, Schlumpfinen oder Ritter; auffallend viele Vampire hatten sich unter das Publikum gemischt. „Wir machen durch bis die Polizei kommt“, lacht Plessow. Am kommenden Sonnabend findet die zweite Veranstaltung statt – wieder ab 20 Uhr. (wg)