Haben Sie schon einmal den Notruf benötigt?

Sabine Richter, 61, Friedland: Ich habe mal eine hilflose Person bei Minus acht Grad Celsius gefunden. Da rief ich die 112 an. © Foto: Jörn Tornow

Petra Burisch, 58, Beeskow: Den Notruf habe ich zum Glück noch nie gebraucht. Hoffentlich bleibt das so. © Foto: Jörn Tornow

Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Die Nummer 112 kennt fast jeder, auch wenn die meisten Menschen den Notruf nur selten benötigen. Mit der 112 kann man in allen EU-Staaten Hilfe in der Not bekommen.

Auch andere europäischen Staaten und auf Island hat sich diese Nummer durchgesetzt. Den Notruf kann man von jedem Telefon aus kostenlos anrufen. Bei Handys ist dafür keine SIM-Karte oder PIN-Nummer erforderlich. Der Notruf funktioniert trotzdem. Bei den meisten Handys kann man auch ohne Entsperrung die 112 anrufen. Die 110, die Nummer für polizeiliche Notfälle in Deutschland, hat sich international nicht so gut etabliert.

Die 115 war in der DDR die Rufnummer für medizinische Notfälle. Inzwischen wird diese Nummer als Behördenhotline benutzt.