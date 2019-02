Eine Reise in den Wilden Westen der USA

MOZ

Beeskow (MOZ) Die nächste Ausgabe des beliebten Fernwehbilderbogens beginnt am 13. Februar um 19 Uhr im Schützenhaus Beeskow. Dirk Schäfers nimmt die Zuschauer in einer Live-Reportage mit in legendäre Landschaften des amerikanischen Südwestens.

Wie auf all seinen Reisen ist Dirk Schäfer mit dem Motorrad unterwegs. Dabei durchstreift er berühmte Nationalparks ebenso wie einsame Wüstenregionen. Unterwegs begegnet er Menschen, die auf ihre Weise den Traum eines freien Lebens in einer immer enger vernetzten Welt leben. Er ist dabei in einer selten gewordenen Einsamkeit unterwegs, die von Mensch und Maschine alles fordert.

Karten sind im Vorverkauf für 11 Euro auf der Burg Beeskow und unter Tel. 03366 352713 erhältlich.