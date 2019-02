Stadt war nie Eigentümerin des Lunik

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadt Eisenhüttenstadt war nie Eigentümerin des ehemaligen Hotel Lunik in der Straße der Republik. Auf eine entsprechende Behauptung, die in einem Leserbrief aufgestellt wurde, den die MOZ in der vergangenen Woche veröffentlicht hat, reagierte die Stadt mit einer Richtigstellung.

„Die Behauptung, die Stadt sei der Verkäufer des Lunik gewesen, ist falsch. Die Stadt war nie Eigentümer des Gebäudes Hotel Lunik und somit auch nicht der Verkäufer“, heißt es in einem Schreiben der Stadtverwaltung.

Tatsächlich hat das stadtbildprägende Gebäude seit der Wende eine wechselvolle Geschichte, steht seit Ende der 1990er-Jahre leer. Die Immobilie wurde zweimal zwangsversteigert, nachdem sie von der Treuhand an Investoren verkauft worden war – damals ohne jegliche Auflagen.

Verwaltet wird das denkmalgeschützte Gebäude inzwischen von der DL Immobilienverwaltungs GmbH&C0 „Altmark Ansgar“ KG. Geschäftsführer der Gesellschaft ist Ullrich Marseille. Der Jahresabschluss für 2017 der Gesellschaft, der kürzlich im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde, weist keine größeren Aktivitäten aus. Das Anlagevermögen, zu dem noch andere Immobilien gehören, schrumpft seit Jahren, dafür steigen die Verbindlichkeiten.

Tatsächlich gab es bei Bürgermeisterin Dagmar Püschel die Überlegungen, das Gebäude zu kaufen, und mit Fördermitteln zu sanieren. Doch hat sich gegen solch ein Geschäft die Kommunalaufsicht ausgesprochen. Unabhängig davon wird nicht wirklich deutlich, was der Eigentümer mit der Immobilie vorhat. Dagmar Püschel hatte 2017 gesagt, dass es in ihrer Amtszeit zwei ernsthafte Kaufinteressenten gab.

Der Eigentümer selbst hatte der Stadt den Vorschlag gemacht, das Haus zu einem Gesundheitszentrum zu entwickeln. Die Idee war, dass der Eigentümer das Gebäude saniert, und an die Stadt vermietet. Die Stadt hätte dann über Miete, unabhängig davon ob sich überhaupt Mieter gefunden hätten, gleichsam die Sanierungskosten plus Rendite gezahlt, also das wirtschaftliche Risiko getragen.

Erst jüngst hatte Bürgermeister Frank Balzer angekündigt, zu Gesprächen nach Hamburg zu reisen, wo die Immobilienverwaltungs GmbH ihren Sitz hat. Was bei diesem Gespräch herausgekommen ist und ob es überhaupt stattgefunden hat, darüber herrscht Schweigen.