Basar traf viele Geschmäcker

Anke Beißer

Erkner (MOZ) Einst hieß er „Basar der 1000 Dinge“, inzwischen ist das eine Untertreibung, und so verzichtet die evangelische Kirchgemeinde Erkner auf einen Beinamen für ihr Angebot im Luthersaal. Das Strickmuster ist stets gleich geblieben. Auf langen Tischen, auf dem Fußboden sowie an Kleiderstangen häufen sich die Angebote für jene, die Spaß am Stöbern haben.

Ob Kleidung, Spielzeug, Haushaltswaren oder Elektroartikel, die Palette gleicht der eines üppigen Trödelmarkets. Kaum jemand ging mit leeren Händen nach Hause. Mit-Organisatorin Peggy Krumbiegel spricht von etwa 250 Besuchern und freut sich über Einnahmen in Höhe von 1000 Euro, die nun für Menschen zur Verfügung stehen, die in Not geraten sind. Was nicht verkauft wurde, wird heute von der Haltstelle Fürstenwalde abgeholt und an Bedürftige weiter gereicht.

Traditonell ist auch, dass viele Kirchenmitglieder helfen, sei es bei der Standbetreuung oder aber beim Backen. 28 Kuchen konnten verspeist werden, als leckeres Nebenher zur Tasse Kaffee und beim Plausch mit guten Bekannten.