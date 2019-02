Heimerfolg mit einem 44-Punkte-Plus

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Etwas abseits der Öffentlichkeit (warum eigentlich?) bestreitet der TSV Blau-Weiß mit einer zweiten Mannschaft in der Saison 2018/19 Wettkämpfe auch in der Gewichtheber-Landesliga. Hier kann sich wieder das eine oder andere Talent für den späteren Einsatz in der Bundesliga-Vertretung der Oderstädter zeigen. Am Sonnabend gelang daheim gegen die KG SV Empor/SG Anton Saefkow aus Berlin ein souveräner 320:276-Erfolg.

Beim dritten glatten Sieg untermauerte die Mischung aus Jung und Erfahren ihre verlustpunktfreie Tabellenführung nach drei Wettkämpfen. Ron Müller (Jahrgang 2001) war mit 75,0 Zählern aus sechs gültigen Versuchen mit letztlich 90 kg im Reißen und 118 kg im Stoßen punktbester Wettkämpfer des Tages. Tizian Kluth (1997), mit 71,8 Punkten aus 112 kg/133 kg (140 kg dann ungültig), folgte ihm auf dem Fuß. Mit Nadia Atti (1998) präsentierte sich ein neues Gesicht an der TSV-Ligahantel und schaffte als drittbeste Oderstädterin 59 Zähler. Der erfahrene Denny Unger (1983) sowie Ilja Taach (2003) und Iwan Teterjatnik (2004) komplettierten das erfolgreiche Schwedter Sextett.

Für den TSV stehen noch die Wettkämpfe gegen die Berliner Teams TSC II und AC Heros aus.

Außerhalb der Wertung absolvierten zwei Bundesliga-Heber den Wettkampf mit. Dabei schaffte Karl Waldemar Schiffer 89,0 Zähler, Dennis Hansch sogar noch neun mehr.