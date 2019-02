Noch viel Arbeit für den Trainer

Weitere Termine

Zwei Termine haben die Schwedter Landesliga-Fußballer für Tests vor dem Rückrundenstart am 23. Februar (Heimspiel gegen Schwarz-Rot Neustadt) noch vereinbart: An diesem Mittwoch, 18.30 Uhr, empfangen sie unter Flutlicht das polnische Team Stal Stettin, am Sonnabend, 13 Uhr, wird Meck-Pomm-Landesligist Penkuner SV zu Gast sein. Gespielt wird jeweils auf dem Kunstrasenplatz am Park Heinrichslust.