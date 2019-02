Islanders siegen mit Goalie Greiss - Anaheim entlässt Coach

DPA

New York (dpa) Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat die New York Islanders mit starken 26 Paraden zum dritten Sieg in Folge in der nordamerikanischen NHL geführt.

Das Team aus dem Stadtteil Brooklyn gewann in eigener Halle gegen die Minnesota Wild knapp mit 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). Der 33-jährige Füssener kassierte nur einen Gegentreffer im Spiel. Landsmann Tom Kühnhackl blieb ohne Scorer-Punkt. Mit 72 Zählern aus 55 Spielen liegen die Islanders an der Spitze der Metropolitan Division.

Dominik Kahun verbuchte beim 5:2 (2:0, 0:1, 3:1) seiner Chicago Blackhawks gegen die Detroit Red Wings zwei Tore (12. Minute/48.) und einen Assist. Für den 23-jährigen Nationalspieler waren es die Treffer Nummer zehn und elf der laufenden Saison. Die Blackhawks bleiben trotz des siebten Erfolgs in Serie weiter außerhalb der Playoff-Ränge im Westen.

Die Colorado Avalanche zogen ohne Torhüter Philipp Grubauer gegen die Boston Bruins mit 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) nach Verlängerung den Kürzeren. Der 27-jährige Rosenheimer kam nicht zum Einsatz. Für die Avs war es die siebte Niederlage am Stück.

Das Team des deutschen Eishockey-Nationalspielers Korbinian Holzer, die Anaheim Ducks, hat sich nach sieben Niederlagen in Serie von Chefcoach Randy Carlyle getrennt. Für den Rest der Saison will Generalmanager Bob Murray die Ducks coachen, teilten die Kalifornier mit. Die Ducks sind mit 51 Punkten aus 56 Spielen das schlechteste Team der Western Conference. 2007 hatte Carlyle Anaheim noch zum Stanley Cup geführt. Holzer war im Herbst am Handgelenk operiert worden und hatte erst kürzlich sein Comeback in der NHL gegeben. In den letzten Spielen kam der 30 Jahre alte Münchner indes nicht zum Einsatz.