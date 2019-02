Große Bühne für Alltagsheldinnen

Frauengruppenfoto: Zu einem Flashmob kamen am Sonnabend 113 Teilnehmer und posierten für ein Gruppenfoto zum Thema „Heldinnen des Alltags“. Die Aktion entpuppte sich als Werbung für eine Fotoausstellung zum Frauentag. © Foto: Martin Itzenplitz

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Schwedt. 113 Frauen haben sich am Sonnabend für ein Gruppenfoto „Heldinnen des Alltags“ getroffen. Die Teilnehmerinnen hatten sich über E-Mail, Whatsapp und Mund-zu-Mund-Propaganda verabredet. Die Zielzahl 300 wurde nicht erreicht, aber der bisher größte Flashmob in der Stadt.

Kurz vor 15 Uhr steuerten immer mehr Menschen den Platz hinterm Theater an. Junge Mütter mit Kinderwagen, gestandene und junge Frauen genau so wie Seniorinnen und Mädchen. Nur vereinzelt kamen sie in männlicher Begleitung, die sich dann aber im Hintergrund hielt. Schließlich waren ja ausdrücklich nur die „Heldinnen des Alltags“ aufgerufen.

Kaum hatte sich die bunt gemischte Gruppe von Teilnehmerinnen an der Freilichtbühne versammelt, ging es auch schon ruckzuck zur Sache. Fotografen gaben Anweisungen zum Aufstellen auf der Zuschauertribüne und zum freundlichen Blick in die Kamera. Klick, schon war das Gruppenfoto im Kasten und die Organisatorinnen des ersten großen Flashmobs in Schwedt luden die Heldinnen zum Dank dafür ein, sich selbst und den Erfolg der Aktion zu feiern – mit einem Plastikbecher Sekt.

„Das war eine tolle Idee. Ich hätte mir gewünscht, dass wir noch viel mehr werden. Es ist so eine gute Stimmung, alle lächeln und sind gut drauf“, sagte Cathleen aus Berkholz. Ihre Freundin Stefanie, Geologin aus Jänschwalde und derzeit zu Besuch in der Stadt, ergänzte: „War echt ein cooles Ding, die Aktion, genau das Richtige für so einen Samstagnachmittag“, und hebt dabei ihren Becher.

Die Stimmung ist tatsächlich ansteckend freundlich. Die Frauen lachen und scherzen. Freundinnen fallen sich in die Arme, herzen sich. Bekannte prosten sich zu. Inmitten der geballten Weiblichkeit strahlen die beiden Organisatorinnen Sabrina Kuhnert und Melanie Slowik und sind ganz euphorisiert, dass ihre Idee von einem Frauen-Flashmob tatsächlich geklappt hat. „Wir hatten eigentlich ein paar kurze Ansprachen vorbereitet, aber es klappte ohne jede Anweisung und auf einmal ging alles so schnell und lief wie von selbst. Da musste niemand noch etwas erklären“, erzählt Melanie. Ihre Freundin Sabrina verteilt unter den Teilnehmerinnen die Einladung für die Eröffnung der Fotoausstellung „Heldinnen des Alltags“ am 8. März. „Wir wollten einfach mal etwas Neues, Modernes, Anderes zum Frauentag machen. Mel hatte die Idee mit den Porträts von Frauen als Heldinnen des Alltags. Das Gruppenbild mit ganz vielen Heldinnen sollte der Einstieg, die Werbung für die Aktion sein“, erläutert Sabrina. Sie ist die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Melanie Leiterin der Mädchentreffs.

Die beiden Frauen hatten über soziale Netzwerke ihre Bekannten aufgerufen, teilzunehmen und die Einladung weiterzuleiten. Auch Postkarten als Einladung hatten die Frauen gedruckt und bei Fleischern, Frisören und Frauenärzten verteilt. Die Postkarte sprach nicht einfach Frauen an, sondern richtete sich an Liebskummertrösterinnen, Handyverlegerinnen, Hinter-den-Horizont- Guckerinnen, Chaos-Beseitigerinnen, Trostpflasterkleberinnen und Seelenfeuerentfacherinnen. Mit solchen Begriffen beschreibt die Künsterlin Slowik ihr Bild von den „Heldinnen des Alltags“, denen sie ihre Fotoausstellung von Frauen aus der Uckermark widmet. Die Vernissage der Fotoschau findet am 8. März um 15 Uhr im Foyer der Uckermärkischen Bühnen statt. Dazu sind dann auch wieder die Männer an der Seite der Heldinnen eingeladen.