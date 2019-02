An den Blumen klebt schnell ein roter Punkt

Gabriele Rataj

Bruchmühle (MOZ) Danach sitzen sie um einen kleinen Tisch in der Heimatstube. Sie essen Baguette, Käse und Trauben und werten aus, während die Videokamera die acht Tänze (mit Zugabe) der Hot Heels vor dem Publikum im Bürger- und Kreativhaus Zur alten Mühle wiedergibt.

Mitten unter den „acht von rund 100 Hot Heels“, die seit 15 Jahren im Neuenhagener Bürgerhaus dem Line Dance frönen, sitzt Rita Schmidt und baut die Aufregung des Abends langsam ab. Zwar war die ihre Bilder ausstellende Frau quasi die Hauptperson des Freitagabends. „Aber zeigen, reden und tanzen“, sagt sie, „alles zusammen ist dann doch etwas anders als sonst.“

Das Reden war die Bauingenieurin und langjährige Kommunalpolitikerin durchaus gewohnt. Nun aber, noch im Anfängerkurs, gleich auch in der ersten Reihe tanzen ... Die Hot Heels hat sich die seit 2006 malende Petershagenerin zu ihrer Vernissage in Bruchmühle an die Seite geholt.

Denn Michael Türpe, mit dem Akkordeon schon zweimal Begleiter der Vernissagen im Haus, sei im Urlaub, berichtet Sabine Wiedemann vom Jugend- und Kulturverein. Sie hat die Ausstellungsreihe im Haus 2016 etabliert und agiert mit Leidenschaft dafür. Vor der Premiere fiel zwar gleich die dafür gebundene Künstlerin aus, doch mit Kathrin Zachow aus dem Ort und deren Fotos wurde dennoch ein fulminanter Start hingelegt. „70 Gäste“, erinnern sich beide.

Auch Kathrin Zachow ist am Freitag im Publikum, so wie Rita Schmidt zur Vernissage von Inka Lumer im April des Vorjahres. Dort hat begonnen, was an diesem Abend, nach mehreren Gesprächen und Treffen, zustande gekommen ist: die Ausstellung „Malen macht glücklich“. Das zeigt sie auf zerfließenden Aquarellen: hauchzarte Cosmea-Blüten, ein Gewitterhimmel über weitem Winterfeld, herbstbunte Laubpracht, ein wellen-umspülter Stein – Rügen, wo die Malleidenschaft sie übermannte. Inzwischen hat Rita Schmidt sich weitergebildet, die Kunstakademie Bad Reichenhall besucht, gibt selbst Kurse. Beispiele dafür gibt’s im Raum nebenan.

Doch zuvor muss der Besucher – an dem Abend werden 85 gezählt – an der farbintensiven Öl-Blumenmalerei vorbei. Auch Berglandschaften und Tierporträts ergänzen die Schau. Sie habe das Gefühl, die Tigeraugen schauten sie wirklich an, zeigt sich eine Besucherin fasziniert. Andere stehen begeistert vor den Blumen-Kompositionen, wo schnell der ein oder andere rote Verkaufspunkt klebt. Für diese Nass-in-nass-Öltechnik hat sich Rita Schmidt zertifizieren lassen.

Wie das alles gekommen sei, habe sie nicht geplant, verrät Rita Schmidt noch. „Es ist einfach so entstanden.“