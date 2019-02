Oberbarnimer Senioren feiern mit einer „Jugendbrigade“

Gabriele Rataj

Klosterdorf (MOZ) Erstmals haben Oberbarnimer Senioren am Sonnabend mit einer „Jugendbrigade“ gefeiert. Im Gegensatz zum Publikum aus den vier Ortsteilen sind die drei Gemeindearbeiter im arbeitsfähigen Alter.

Bei jedem traditionellen Jahresbeginn wird einsatzbereiten Menschen extra gedankt. Zunächst Günther Schmidt, später auch Frank Röhricht und seit 2018 Reiko Ihde sorgten nicht nur für ordentliche Ortsteile und führten Aufträge aus, „sie sehen auch, wo Arbeit ist“, hob Bürgermeister Lothar Arndt hervor. „Nicht nachlassen!“, scholl es dazu aus dem Saal, denn Ecken, die es nötig haben, gibt es immer.

Seine Vorschau zum Jahresauftakt musste Lothar Arndt diesmal ohne bestätigten Haushalt beginnen, denn der Gemeindevertreterbeschluss erfolgt erst in nächster Sitzung. Doch Oberbarnim habe keine Schulden und keine Kredite laufen, nahm Arndt vorweg. Das sei heutzutage schon viel wert. Zu verdanken hat das der Ort auch dem Zuzug, der sich u. a. in höheren Schlüsselzuweisungen niederschlägt.

Die Ansiedlung beschränkt sich indes auf den Ortsteil Klosterdorf, wo die Zahl der Bürger zwischen Dezember 2005 und Dezember 2018 von 518 auf 774 wuchs. Zum neuen Wohngebiet Kiebitzaue, von dessen vier Bauabschnitten zwei fertig gestellt sind und im dritten die ersten Häuser bereits stehen, bringe eine Planänderung indes derzeit Auflagen mit sich.

Alle anderen Orts- und Gemeindeteile mussten Einwohnerschwund verkraften. Dennoch: Heute leben in Oberbarnim insgesamt 1627 Menschen, 147 mehr als vor 13 Jahren. Nachgedacht werden muss in dem Zusammenhang aber über die beiden Kitas in DRK-Trägerschaft. Deren Aufnahmekapazität ist vor allem in Klosterdorf an der Grenze angelangt, wo jetzt schon 18 Namen auf der Anmeldeliste stehen. Hier eine sinnvolle Lösung zu finden, sei nicht einfach, ließ Arndt anklingen.

Auch der seit 2014 ins Auge gefasste Siedlerheim-Bau in Ernsthof werde ohne Förderhilfe nicht kommen, stellte er klar. Der Eigenanteil ist im Etat 2019, doch ob es Geld gebe ... – So tut sich überall ein breites Betätigungsfeld auf. Von Akteuren aus allen Ortsteilen hofft Lothar Arndt, dass sie sich daher zur Kommunalwahl aufstellen lassen.