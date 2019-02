Zwei Tote und 49 Verletzte bei Unfällen in Brandenburg

dpa

Potsdam (dpa) Am Wochenende sind bei Unfällen auf Brandenburgs Straßen zwei Frauen ums Leben gekommen, 49 weitere Menschen wurden verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei in Potsdam am Montag mitteilte, starben eine 59-jährige Autofahrerin sowie ihre 36-jährige Beifahrerin nach einem Überholmanöver am Freitagnachmittag auf der Landstraße 33 bei Wriezen (Märkisch-Oderland).

Insgesamt wurden zwischen Freitag und Sonntag 340 Unfälle registriert. Bei 31 Unfällen wurden Menschen verletzt oder getötet, bei 309 gab es lediglich Sachschäden, hieß es weiter.