Die Gefahr der süßen Versuchung

Kerstin Schmidt

Strausberg Vor zahlreichen Gästen der gut gefüllten Cafeteria des Krankenhauses Strausberg referierte am Sonntagvormittag Dr. med. Christian Jenssen, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, zum Thema „Was macht denn nun wirklich dick? Ist Zucker statt Fett der neue Übeltäter?“. Auf informative und unterhaltsame Art und Weise berichtete er über die Auswirkungen des Zuckerkonsums in der heutigen Gesellschaft und sensibilisierte damit so manch einen, das eigene Ernährungsverhalten zu überdenken.

Während vor 75 bis 100 Jahren dieses Thema noch eine untergeordnete Rolle spielte, ist es heute mehr denn je in aller Munde: Übergewicht oder fachsprachlich auch Adipositas genannt. Eine krankhafte oder übermäßige Fettvermehrung, die häufig nicht nur im Alltag als störend oder belastend empfunden wird, sondern auch mit zahlreichen Krankheiten, wie beispielsweise Diabetes, Bluthochdruck, Depressionen, Schlafstörungen, Leberverfettung, oder einem erhöhten Schlaganfall- und Krebsrisiko einhergeht, und so letztlich eine geringere Lebenserwartung zur Folge hat.

Neben den 31 Kilogramm Haushaltszucker, die jeder Deutsche im Jahr durchschnittlich zu sich nimmt, sei insbesondere der „versteckte“ Zucker problematisch, der seinen Weg über Babynahrung, Frucht-Joghurt, Tomatensaucen und Fruchtsäfte oder Limonaden zu uns findet. Unter den Begriffen „Dextrose, Süßmolke, Malzextrakt und Sirup“ versteckt sich das süße Gift auf der Zutatenliste der Lebensmittel und erhöht damit den tatsächlichen Zuckerkonsum um ein Vielfaches. Jenssen betonte, dass die Gefahr des Zuckers nicht zuletzt darin liege, dass er zwar sehr kalorienreich ist, aber nur ein kurzlebiges Sättigungs- und Glücksgefühl erzeugt, so dass der Körper innerhalb kurzer Zeit nach mehr verlangt und somit süchtig macht. „Es ist also weniger das Fett, das uns dick macht, als vielmehr die süße Versuchung.“