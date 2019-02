Doris Steinkraus

Genschmar (MOZ) Nun sind die Weihnachtsbäume der Genschmarer doch noch im Brauchtumsfeuer aufgegangen. Nachdem der Termin im Januar wegen schlechter Witterung abgesagt werden musste, luden die Mitglieder des Fördervereins der Feuerwehr und des Heimatvereins Oderaue am Sonnabendabend zur gemütlichen Runde am großen Lagerfeuer ein. Bei den Feuerwehrleuten drehte sich alles um ein Thema: „Wir freuen uns auf die Übergabe des neuen Gerätehauses“, sagte Ortswehrführer Matthias Gülke. Im Mai sei es soweit. Die modernen Räume und Unterstellmöglichkeiten seien ein großer Gewinn, so Gülke.

Eingeweiht wurde am Sonnabend bereits eine neue Konstruktion von Hobbybastler Dennis Kube. Der hat aus einem alten Wasserbehälter einen Ofen mit einem stabilen Rundtisch gezaubert. „Alles transportabel“, schmunzelte Kube. Der Tisch wird bei den nächsten Festen gute Dienste leisten, wie etwa beim Osterfeuer des Heimatvereins am 20. April.