Vorverkauf für Gospel-Konzert gestartet

MOZ

Eberswalde (MOZ) Am Montag, den 1. April kommt die Gospel-Legende Deborak Woodson mit ihrer Tournee „Black & White Gospel“ nach Eberswalde. Der Kartenvorkauf für dieses „Konzert der Extraklasse“ habe nun begonnen, heißt es vonseiten des Veranstalters. Gemeinsam mit ihren Gospelmates und den Westend-Gospel-Singers Eberswalde werde es ein musikalisches Feuerwerk geben. Moderne Rhythmen werden ebenso zu hören sein wie traditioneller Black Gospel, heißt es. Die Tournee sei so konzipiert, dass lokale Gospel-Gruppen musikalisch integriert werden. Diese Idee überzeugte Chorleiter Hanns-Peter Giering, der zugleich Pfarrer der Maria-Magdalenen-Kirche ist. Der Eberswalder Gospel-Chor hat 30 aktive Sänger und ist bis in die USA bekannt. Das Konzert mit Deborah Woodson beginnt um 19 Uhr in der Maria-Magdalenen Kirche in Eberswalde. Die Tickets kosten im Vorverkauf 19 Euro.

Karten im Vorverkauf an der Touristeninformation und im Medienhaus Eberswalde sowie unter www.blackandwhitegospel.de