Klimawandel handgemacht

Just Cause 4

Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wo Rico ist, ist das Chaos. Nur leider kann Rodriguez nicht überall sein. Doch in Solis ist er gut vertreten. Denn hier herrscht die Schwarze Hand und der Industrielle Oscar Espinosa zieht die Fäden. Dessen Terroristen haben auf der südlichen Insel das Sagen, halten allen Widerstand nieder. Die Rechnung haben sie allerdings ohne unseren Helden gemacht, der, wie schon in den vorherigen drei Teilen von „Just Cause“ in der Lage ist, ganze Auseinandersetzungen allein zu entscheiden. Viel Physik, noch mehr Krawumm und ganz viel Chaos sorgen dafür, dass die bösen Jungs irgendwann die Fahne streichen. Aktuell ist das der Fall, wenn Rico in einem Teil des Landes so viel Unordnung gestiftet hat, dass die Rebellen ihn übernehmen können. Und je weiter sich das Kräfteverhältnis verändert, desto instabiler wird die Lage insgesamt.

Das kennt man aus den anderen Abenteuern und wirklich viel neues haben die Avalanche Studios auch hier nicht zusammengebastelt. Wobei, das stimmt nicht ganz. Denn neben den vielen bekannten und schrägen Gadgets, auf die Rodriguez zurückgreifen kann, hat er es nun auch mit neuen Phänomenen zu tun. Denn Inseldiktator Espinosa kann das Wetter beeinflussen bzw. bestimmte Ereignisse kreieren. Das kommt spaßig bis spannend rüber und sieht vor allem gut aus. Etwa, wenn der Held sich mit seinem Gleitschirm von einer Windhose in die Höhe heben lässt und dabei zusehen muss, dass er nicht mit verwirbelten Flugzeugen oder Autos kollidiert. Die Wettermaschine ist denn auch eines der primären Ziele, die es auszuschalten gilt. Dabei lockt auch der Reiz des neuen, denn die vielen anderen Aufgaben hat man so schon mal gesehen bzw. wiederholen sich. Generatoren zerstören, Gefangene befreien und Server haken gehört zu jenen Einsatzzielen. Was hier für Abwechslung sorgt ist der mögliche Weg zum Erfolg. Denn neuerdings darf Rico auch mit Ballons arbeiten, an denen er Dinge in die Höhe heben und an anderer Stellen niederkrachen lassen kann.

Auch wenn hier immer mal wieder Kenntnisse der Physik gefragt sind bzw. deren Erkenntnisse sehenswert und unterhaltsam in Abfolgen von Ereignissen eingebaut werden, wirklich realistisch wirkt das natürlich nicht. Vieles bewegt sich zu leicht und zerstört zu viel, dem Chaos haben auch hier die Entwickler vieles untergeordnet. Und so darf man nicht erwarten, dass die zu benutzenden Fahrzeuge irgend geartet realistische Eigenschaften an den Tag legen. Was soll’s, um vorwärts zu kommen ist jedes Mittel recht und es gibt viel zu erkunden. Denn auch im neuesten Teil wird der Titel seinem Anspruch „open world“ mehr als gerecht. Mitunter gestaltet sich der Weg von A nach B geradezu als mühselig, sollte man sich mal verfranst haben. Zudem müssen bestimmte Aufgaben abgearbeitet werden, um den Missionsfortschritt in Gang zu setzen, was auch Bewegung beinhaltet.

„Just Cause 4“ ist ein spaßiger und knalliger Zwischendurchvertreib, den man gern und immer wieder in Angriff nimmt. Längere Spielsessions indes werden jedoch auf Grund des teils redundanten Missionsaufbaus gern mal eintönig. Da hilft die bunte und actionoptimierte Grafik mit teils spektakulären Spezialeffekten nur bedingt drüber hinweg.

Just Cause 4; Square Enix für PC4, XBox OnePC

https://justcause.square-enix-games.com/de