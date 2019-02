Bis Montag 2339 Scheine eingegangen

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Die Sportlerumfrage des Landkreises Oder-Spree befindet sich auf der Zielgeraden. Am Tag des Einsendeschlusses am Dienstag erreichte noch einmal ein ganzer Packen an Tippscheinen die Eisenhüttenstädter Lokalredaktion. Bis dahin waren 2339 Umfragezettel ausgewertet worden.

An der Tendenz in Eisenhüttenstadt hat sich grundlegend nichts geändert, die Sportler aus dem Eisenhüttenstädter Umfeld haben hier den größten Zuspruch erhalten. Bei den Frauen hat die Läuferin Beate Ledwig mit 1135 Stimmen die Nase vorn. Stahl-Turnerin Henrike Bloch folgt mit 537 Stimmen vor der Müllroser Bogenschützin Isabel Kühl und der Eisenhüttenstädter Läuferin Heike Nauck (276).

Bei den Männern führt derzeit der Radsportler Klaus Beige mit 911 Stimmen, knapp gefolgt von Läufer Marius Ziems (865). Abgeschlagen dahinter liegen der Fürstenwalder Ultra-Langstreckenläufer Stephan Marschallek (243) sowie der Boxer Mashal Marefat (154) und der auch in Eisenhüttenstadt beliebte Beeskower Geher Hagen Pohle (135).

In der Nachwuchs-Rubrik hat die Schwimmerin Nora Bölicke mit 1144 die meisten Stimmen auf sich vereint. 588 waren es bis Montag beim Leichtathleten Nils Albrecht (588) und der Bogenschützin Lisa-Marie Kühl (441).

Bei den Mannschaften führen mit 1404 Stimmen die Handballerinnen der B-Jugend der BSG Stahl vor dem Bowling-Erstligisten BC Strike 99 (390) sowie der dritten Mannschaft des FC Eisenhüttenstadt (289).

Wer noch nicht gestimmt hat, muss sich sputen. Am Mittwoch werden die letzten Stimmzettel ausgezählt. (hb)