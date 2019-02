Ein halbes Pünktchen fehlt

Reimar Metzke, Jörg Matthies

Schwedt Im sechsten Saisonspiel haben die Schachfreunde 2000 in der Landesklasse Nord ganz knapp mit 3,5:4,5 Punkten gegen den Landesliga-Absteiger und Tabellenzweiten BSG Pneumant Fürstenwalde den Kürzeren gezogen und rutschten auf Rang 7 ab.

Mit dem ersten großen Handicap mussten die Oderstädter bereits leben, ohne dass ein einziger Zug absolviert war: Am Spitzenbrett fehlte Beate Pfau, sodass Steffi Pachow auf diese Position vorrückte. Zudem stand Jörg Pachow nicht zur Verfügung. Dafür konnten die Schachfreunde diesmal Silvia Kaube am dritten Brett einsetzen – sie wohnt in der Nähe von München, spielt aber für den Schwedter Verein. Wenn sie bei ihrer Zwillingsschwester Steffi Pachow in Berlin zu Besuch ist, ist sie möglichst auch bei den Punktspielen dabei. Beide Oderstädterinnen mussten an diesem Tag gegen ihre starken Gegner Hartmut Höckendorf und Norbert Heilmann jedoch Niederlagen quittieren.

Den 0:2-Rückstand konnten danach aber Ralf Werner, der am zweiten Brett einmal mehr nachwies, dass er gegen Spieler (hier Wilfried Stiemerling) mit weit höreren Wertzahlen gut bestehen kann, und Reimar Metzke (7. Brett gegen Holger Rücker) ausgleichen. Metzke zwang mit der sogenannten Sizilianischen Verteidigung den anziehenden Spreestädter mit den weißen Figuren durch einen schönen Angriff zur Aufgabe – 2:2.

Trotzdem blieb es dabei, dass es sehr schwer würde, die Fürstenwalder Mannschaft mit den höheren Wertzahlen an allen Brettern zu knacken. Schon zuletzt hatten die Oderstädter beim Tabellenführer in Lindow knapp mit 3:5 verloren. Diesmal musste sich – trotz starken Spiels am 8. Brett – Frank Oestereich in Zeitnot mit einem Minusbauer gegen Carsten Zubke beugen. Wolfgang Kind (6.) einigte sich in ausgeglichener Stellung mit Moritz Kammer auf Remis. Jan Putzke (5.) kämpfte und versuchte alles, um das nötige Remis gegen Johannes Georgi für ein Gesamt-Unentschieden zu erreichen, aber die zwei Freibauern im Zentrum waren zu stark – auch diese Partie ging an die Gäste. Einen tollen Fight lieferten sich bis in die letzten Minuten des fünfstündigen Matches Norbert Mundt und Pneumant-Spieler David Georgi (4. Brett). In einer Partie, die lange nach Remis aussah, eroberte der Schwedter dann noch eine Figur und verbuch-­te den Punkt für sein Team.

Trotz einer sehr schönen kämpferischen Leistung in allen Partien ging das Match also mit 3,5:4,5 verloren. In den verbleibenden drei Begegnungen sind die Sieghoffnungen der Schachfreunde sicher größer: Bei Preußen Frankfurt (6. Platz – am 24. Februar), gegen ESV Eberswalde II daheim (10. – 24. März) sowie in Briesen (8. – 7. April) werden die Partien ausgetragen.