Doppelerfolg durch den Gastgeber

Torreichste Begegnung: Das U-19-Team des Gastgebers bezwang die SpG Schönow/Zepernick in zehn Spielminuten mit 5:4. Jonas Kriese (rechts) setzt sich hier gegen einen Barnimer Akteur durch. © Foto: Carola Voigt

Erster und Zweiter: Die Schwedter A-Junioren-Teams mit den Übungsleitern Hannes Hanf und Daniel Dietrich, die aus dem Kader des Brandenburgligisten für das Turnier gebildet wurden, setzten sich unterm Hallendach an die Spitze des Klassements. Im direkten Duell bezwang die U 19 die U-18-Vertretung mit 2:1. © Foto: Carola Voigt

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Nach dem Männer-Turnier Mitte Januar mit dem Erfolg für Sparta Berlin-Lichtenberg veranstalten der Fußballclub und die Stadtwerke der Oderstadt im Februar nun insgesamt acht Hallenfußball-Nachwuchsturniere um die „energy-Cups“. Zum Auftakt wurden im ältesten Bereich zwei Teams des Gastgebers ihrer Favoritenrolle gerecht.

Neben der gewohnt kämpferisch starken polnischen Vertretung von Stal Stettin waren zwei Mannschaften der Landesklasse Ost (Rot-Weiß Prenzlau/4. und SpG Schönow/Zepernick/7.) sowie zwei Teams aus der Kreisliga Barnim/Oberhavel (Fortuna Britz/1. und SpG Angermünde/Grünow – als Gast im Nachbar-Fußballkreis dabei/13.) in der Neue-Zeit-Sporthalle angereist. Gespielt wurde im Modus „jeder gegen jeden“, der Turniersieger stand also letztlich nach vier Stunden und 21 Partien fest.

Dem Remis-Duell zwischen den Prenzlauern und Angermünde/Grünow folgte in der Turnierabfolge gleich die vereinsinterne Schwedter Auseinandersetzung. Hier setzten sich die etwas älteren Akteure (AK 19) knapp mit 2:1 gegen den jüngeren Jahrgang durch. Nachdem alle Teams je zwei Begegnungen absolviert hatten, war nur noch die Weste der polnischen Gäste weiß, die Schönow/Zepernick mit 4:2 bezwangen und auch gegen die „U 19“ des Gastgebers die Oberhand behielten. Dagegen fand die „U 18“ dann schnell in die Erfolgsspur – ihr 7:1 gegen Angermünde/Grünow sollte aber noch nicht das höchste Resultat in der lediglich zehnminütigen Spielzeit bleiben.

Die jungen Stettiner Männer taten sich gegen die Angermünder schwer, buchten aber beim 2:1 die nächsten drei Punkte. Dann aber setzte die Schwedter U-18-Vertretung den polnischen Gästen ein Stoppzeichen – das Gastgeber-2:1 ließ nach jeweils vier Spielen pro Team drei Mannschaften punktgleich mit neun Zählern an der Spitze stehen.

Überraschungen folgten: Zunächst kam Stal Stettin gegen Rot-Weiß Prenzlau nicht über ein 2:2 hinaus, dann ereilte den FCS U 18 gegen Fortuna Britz exakt das gleiche Unentschieden-Schicksal. So war klar: Die U-19-Mannschaft des Gastgebers, die zuvor in einem äußerst unterhaltsamen Match Schönow/Zepernick mit 5:4 bezwungen hatte und nun auch gegen die Uckermark-Kreisstädter die Oberhand behielt, konnte aus eigener Kraft Turniersieger werden.

Die Entscheidung fiel in der allerletzten Partie, aber von Spannung war dabei keine Spur. Kontrahent AFC/Grünow, der nur im allerersten Spiel gepunktet hatte, besaß nicht die Spur einer Chance und musste sogar noch die höchste Tagesniederlage quittieren (1:8).

Vergleichsweise untypisch gegenüber anderen Turnieren ist bei den Nachwuchs-„energy-Cups“ die Ehrung für besonders auffällige Akteure: Jede Mannschaft kann nämlich aus ihren Reihen einen eigenen „Besten Spieler“ bestimmen – so gab es am Ende also neben den Trophäen für die Mannschaften sieben kleine Pokale nebst Urkunden für die ausgewählten Aktiven.

FC Schwedt U 19 (Sieger): Robin Passow, Nico Hanse, Leo Kraul, Jonas Kriese, Lukas Drews, Markus Heise

FC Schwedt U 18 (Zweiter): Jan-Erik Marks, Christian Staatz, Stefan Schmidt, Lucien Schmidt, Toni Brischa, Timur Shermardini, Ibrahim Torunbara

SpG Angermünde/Grünow (7.): Nico Gädecke, Ben Ellerkamp, Fabian Gerth, Lukas Steinhöfel, Jonas Köpke, Ben Collin, Dennis Radtke, Eric-André Kämke, Kenny Stöpel