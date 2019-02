„Ich bin bereit – egal wann“

Britta Gallrein

Berlin (MOZ) Jetzt dürften die Verhältnisse zwischen den beiden entgültig klar sein: Der Eberswalder Profi-Boxer Rico Müller hat seinen Herausforderer, den Namibianer Betuel Ushona, erneut besiegt. Der hatte nach dem Fight im letzten Herbst in Bernau einen Rückkampf gefordert.

Nach dem Kampf in der Erich-Wünsch-Halle, den Müller im August letzten Jahres vor heimischem Publikum nach Punkten klar gewonnen hatte, zeigte sich der Namibianer Ushona unzufrieden mit dem Urteil der Ringrichter, forderte sofort einen Rückkampf. Die Gelegenheit bekam er am Wochenende. Beide Kontrahenten im Weltergewicht standen sich im Rahmen von „Petko`s Fight Night“ in Berlin erneut gegenüber.

Der in Windhoek geborene Ushona hat in seiner Boxkarriere 36 Kämpfe gewonnen, davon neunmal durch K.o. Ein Unentschieden steht auf seinem Konto, in acht Kämpfen musste sich der 36-Jährige geschlagen geben, davon ging er nur einmal K.o.

Eine Bilanz, die Rico Müller unbedingt verschlechtern wollte. „Ich wollte ihn unbedingt umhauen“, sagt der Eberswalder Profi-Boxer, der auch mit einer sehenswerten Bilanz aufwarten kann. Vor allem, was seine Siege durch K.o angeht. In 25 gewonnenen Kämpfen seiner Karriere siegte er starke 17mal durch K.o. Nur zweimal musste er sich selber geschlagen geben, davon ebenfalls nur einmal durch K.o.

In der gut gefüllten Verti Music Hall in Berlin – allein 300 Besucher hatten in der „Rico Müller Fanecke“ Platz genommen – beherrschte der 1,75 Meter große Barnimer von Anfang an das Geschehen. Müller arbeitet seit einiger Zeit mit seinem neuen Trainer Michel Trabant zusammen. Der hatte vor allem seine Beinarbeit verbessert. Schlagkraft brachte der 30-Jährige mit, Trabant wollte seinen Schützling schneller und noch standfester machen. Das Training zahlt sich aus. Müller wirkt inzwischen geschmeidiger und bewegt sich schneller im Ring. Im Kampf gegen Ushona gab er sofort den Takt vor gegen den wie gewohnt unangenehm boxenden Ushona.

„Er hat sich einfach nie dem Kampf gestellt“, berichtet Rico Müller. „Er ist nur ausgewichen – der war mit dem Kopf ja schon fast auf dem Boden und dann hat er wieder angefangen tief zu schlagen.“ Dafür wurde dem Afrikaner in Runde fünf auch ein Punkt abgezogen. Müller landete einige Treffer mit seiner langen Gerade und aus der Nahdistanz, konnte aber nie einen K.o-Schlag landen.

„Er hat gewartet, dass ich einen Fehler mache, um mich dann umzuhauen“, mutmaßt Rico Müller. Doch der Eberswalder stand in der Deckung sehr stabil, so dass der Großteil der Schläge seines Gegners verpuffte.

In der letzten Runde gingen beide Boxer noch einmal maximalie Geschwindigkeit und entfachten ein wahres Schlagtrommelfeuer. Auch hier behielt der Eberswalder Boxer jedoch die Oberhand, ließ sich zu keinem Fehler verleiten und boxte den Kampf sauber zuende. Das Urteil der Punktrichter war einstimmig: Alle sahen den Deutschen vorn. Der ist mit dem Kampfverlauf allerdings nur fast zufrieden. „Es ist eigentlich alles so gleuafen, wie wir das geplant hatten. Nur dass mit der K.o-Schlag nicht gelungen ist, das ärgert mich schon.“

Müller konnte damit sein Punktekonto auf 25 Siege in 28 Kämpfen ausbauen. Der 30-Jährige hofft nun, dass dieser erneute Sieg ihm seinem großen Ziel, einem Kampf gegen den philippinischen Box-Profi Manny Pacquiao ein Stück näher bringt, der derzeit WBA-Weltmeister im Weltergewicht ist. „Ziel ist es, möglichst bald in die USA zu reisen, um dort mit Pacquiaos Promoter und Matchmaker zu sprechen“, verrät Müller. Auf die Frage, wann er den Philippinen gerne boxen möchte, hat Müller eine einfache Antwort: „Ich bin bereit – egal wann.“