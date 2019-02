Enttäuschung für Barnimer Tänzer

Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Mit einem enttäuschenden sechsten Platz kehrte die Standard-Formation des Tanzclub Bernau vom 3. Saisonturnier der 1. Bundesliga aus Göttingen zurück. Noch am Tag danach saß der Schock bei Trainerin und „ihren Schäfchen“, wie sie ihre Tänzer nennt, tief.

„Ich bin schon sehr enttäuscht“, gab Trainerin Melanie Ahl-Jende zu. Denn spekuliert hatte man eigentlich ganz fest mit Platz fünf. Warum das nicht klappte, das kann sie sich immer noch nicht erklären.

Die Bernauer sind mit einer ganz neuen Choreographie und neu komponierter Musik zu Klängen des verstorbenen DJ Avicii in die Saison gestartet. Ein Wagnis, das belohnt wurde. Denn der Auftakt bei den Deutschen Meisterschaften verlief vielversprechend: Die Bernauer holten den anvisierten fünften Platz. Den bestätigten sie auch bei den ersten beiden Turnieren in Ludwigsburg und beim vielumjubelten Auftritt vor heimischer Kulisse in Bernau.

Doch in Göttingen kam jetzt der Dämpfer. „In der Vorrunde waren wir nicht ganz so stark wie bei den ersten beiden Turnieren“, gibt die Trainerin zu. „Es waren Kleinigkeiten, die nicht stimmten. Aber das die so gravierend waren und wir dermaßen abgestraft werden, hätte keiner gedacht.“ Wurden sie aber. Die Wertungsrichter in Göttingen verweigerten Bernau mit einem ganz knappen Abstimmungsergebnis den Weg ins Große Finale. Denn auf Platz fünf setzten sie die Aufsteiger der FG Hofheim/Friedberg/Gießen, die statt dessen das Große Finale tanzen durften.

Enttäuschte Gesicher bei Bernau. „Wir haben auch von anderen Teilnehmern gesagt bekommen, dass sie diese Entscheidung nicht verstehen konnten“, sagt Melanie Ahl-Jende.

Im „Kleinen Finale“ konnten sich die Bernauer dann nicht mehr weiter nach vorne schieben, denn hier werden nur die Plätze sechs bis acht vergeben. Aber selbst hier gab es für den Tanzclub nochmal eine unschöne Wertung. Von einem der acht Wertungsrichter bekamen sie sogar eine „7“.

Warum die Wertungsrichter in Göttingen den Bernauer Auftritt so anderes berwerteten als die Richter in Ludwigsburg und Bernau, das vermag man sich in der Bernauer Mannschaft nicht so recht zu erklären. Für die Tänzer steht jedoch fest: Sie wollen auf den beiden letzten Turnieren in Braunschweig und Nürnberg ihren Platz fünf zurück erobern.

Laut Melanie Ahl-Jende stehen die Chancen dafür gut. „Man hat schon vor dem Kleinen Finale gesehen, was die Wertung mit den Tänzern gemacht hat. Die waren richtig sauer. Und im Finale haben sie unheimlich kraftvoll getanzt. Die sind jetzt super motiviert und werden im Training sicher jetzt nochmal besonders Gas geben.“

Das sieht auch Tänzer Markus Kratz so. „Der Finaldurchgang war eine klare Kampfansage, dass wir das nicht auf uns sitzen lassen wollen. Wir werden analysieren und hart trainieren, damit wir da hinkommen, wo wir bei den letzten beiden Turnieren auch schon waren.“

Trainier Melanie Ahl-Jende versucht, dem missglückten Turnier etwas Positives abzugewinnen. „Vielleicht kam das zum rechten Zeitpunkt. Wenn wir jetzt wieder Fünfter geworden wären, dann hätte vielleicht die Konzentration nachgelassen. Aber jetzt sind alle erst richtig motiviert. Das kann ja nur gut sein. Und schließlich ist uns so ein Ausreißer in der vergangenen Saison auch einmal passiert.“

Im Gesamt-Ranking bleiben die ambitionierten Bernauer nach dem dritten Turnier auf Rang 5, aber der Abstand zur FG Hofheim/Friedberg/Gießen ist geschmolzen. Für den Klassenerhalt reicht Platz 6 – aber der wäre eine Enttäuschung.