Fabi und Ilja gewinnen bei Turnier in Oschatz

Renee Freyer

Oschatz Ein Trio des Boxclubs Fürstenwalde kletterte beim Internationalen Turnier im sächsischen Oschatz in den Ring und bestimmte mit starken Auftritten das Niveau der Veranstaltung des SV Fortschritt mit. Zweimal wurden die Spreestädter als Turniersieger geehrt.

Mit dabei waren Vereine aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen sowie eine Auswahlmannschaft aus Böhmen. Der Fürstenwalder Fabrice Böhme besiegte im Finalkampf Simon Mehring von der HG Köthen, auch beim Sparring gegen den Thüringer Keanu Zorn (Nordhäuser SV) konnte Fabi seinen guten Ausbildungsstand nachweisen.

Nach einer guten Leistung im Halbfinale gegen David Gänge wusste Ilja Schmitko auch gegen Razul Baimurzaev (beideZittauer BV) zu überzeugen und sicherte sich damit ebenfalls die Goldmedaille. Es war dies auch insofern eine bemerkenswerte Leistung, weil der Spreestädter in beiden Kämpfen wesentlich leichter war als seine sächsischen Kontrahenten.

Moussa Kassab unterlag im Halbfinale trotz einer couragierten Leistung dem rund zwei Jahre älteren Tschechischen Meister Rudolf Mirga. Den Kampf um Platz 3 gewann er dann gegen Stanislav Rieger (ebenfalls Auswahl Böhmen) klar nach Punkten.

So durften die BC-Trainer Andre Schumacher und Renee Freyer mit den Leistungen ihrer Schützlinge zufrieden sein, sahen aber „noch Luft nach oben, gerade im Hinblick auf die im nächsten Monat stattfindenden Landesmeisterschaften.

Am ersten und dritten März-Wochenende sind einmal mehr Schwedt und Strausberg die Gastgeber, am 9. und 10. März richtet der Boxclub 05 Fürsten-walde zudem zwei Vorrundenturniere in Hangelsberg aus. Die Kämpfe beginnen jeweils um11 Uhr in der Müggelspreehalle unweit des Sportplatzes.