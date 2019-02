Blau-Weiß testet noch gegen Wriezen

Edgar Nemschok

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Fußball-Brandenburgligist SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf hat ein Vorbereitungsspiel gegen den Oberligisten Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin mit 3:5 verloren. Bei widrigen Bedingungen sahen die Zuschauer eine recht flotte und vor allem sehr faire Partie auf dem Kunstrasenplatz in Petershagen.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, denn der Gastgeber ging bereits nach drei Minuten in Führung. Thomas Guggenberger nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Berliner Abwehr. Die Berliner, die nach der Hinrunde nur auf Platz elf liegen, kamen besser ins Spiel. Nur Platz elf deshalb, weil sie vor Beginn der neuen Saison als einer der Top-Favoriten auf die Meisterschaft galten. Auch wenn sie als Aufsteiger in die Oberliga gestartet waren, der Verein hatte zahlreiche neue Spieler geholt und wollte wenigstens ein bisschen an alte Zeiten wieder anknüpfen. Den Ausgleich schafften sie durch Hean Mensah nach 37 Minuten. Und noch vor der Pause gelang Guilherme Henrique Lopes De Oliveira der Führungstreffer für die Berliner (44.).

Der Gastgeber präsentierte sich aber spielfreudig und konnte nach knapp einer Stunde Spielzeit durch Kapitän Resad Demann ausgleichen. In der Schlussphase der Partie war es insbesondere Justin Hippe, der die Doppeldörfler praktisch im Alleingang abschoss. Er schoss drei Tore. Zwischendurch war Maurice Ulm erfolgreich. Am Ende hieß es 5:3 für die Berliner.

„Trotzdem sage ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Vor allem unsere Neuzugänge Anton Feiler und Martin Kohlmann haben gut eingeschlagen und erweisen sich als echte Verstärkungen. Aber dafür wurden sie natürlich auch geholt“, sagt Trainer Roman Sedlak. „Wir haben ein wenig umgestellt und werden jetzt deutlich aggressiver mit früherem Pressing spielen.“

Sedlak hat seine Stammelf so gut wie im Kopf und feilt mit seinen Männern nur noch an Kleinigkeiten. „Am Sonnabend haben wir noch einen letzten Test.“ Gegner ist auf dem Waldsportplatz der FSV Blau-Weiß Wriezen. „Im Prinzip ist aber alles auf den Rückrundenstart gegen den FC Eisenhüttenstadt am23. Februar ausgerichtet. Vor allem die ersten Spiele nach dem Start sind besonders wichtig“, sagt Sedlak.