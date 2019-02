Ehemalige Postler harmonieren am besten

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Mannschaft von Union Frankfurt mit ehemaligen Spielern des SV Preußen/Post SV hat das 7. Traditionsturnier Ü 50 von Union Booßen gewonnen. Die beiden Gastgebermannschaften finden sich am Ende der Tabelle wieder.

„Das war ein sehr gut besuchtes Turnier, viele ehemaligen Spieler sind vorbeigekommen, selbst Erich Hamann“, freute sich Organisator Peter Lotze über den 74-jährigen früheren Vorwärts-Fußballer und Trainer sowie die vielen anderen Zuschauer, darunter auch ehemalige Gefährten wie Wolfgang Reschke. „Mit ihm habe ich einst bei Einheit Frankfurt gespielt. Wir haben uns bestimmt 20 Jahre lang nicht gesehen“, berichtete Lotze.

Die sieben Mannschaften spielten im Modus jeder gegen jeden jeweils zehn Minuten. Der SV Union Frankfurt dominierte von Anfang an. Gleich das erste Spiel gegen den FC Eisenhüttenstadt mit einstigen Aufbau-Spielern gewann er mit 3:0. Gegen den Vorjahressieger SV Gartenstadt Strausberg gelang zwar nur ein 1:1, doch aus allen weiteren Begegnungen ging die Mannschaft, in der vor allem frühere Postl-Spieler antraten, als Sieger hervor. Mit 16 Punkten und 11:2 Toren blieb der Pokal so in Frankfurt. „Man hat gemerkt, dass die Männer früher zusammengespielt haben. Da war eine gute Harmonie in der Mannschaft. Sie war wirklich die beste des Tages“, lobte der Organisator.

Ebenfalls fünf Siege gelangen den Gästen des SV Vogelsang, die erstmals am Turnier teilnahmen. Sie traten mit reichlich „Jüngeren“ an, die ihre Spritzigkeit mehrfach bewiesen. Doch die 0:1-Niederlage gegen die Unioner sorgte für den entscheidenen Punktverlust und damit Platz 2. Der SV Gartenstadt Strausberg wurde Dritter mit vier Siegen, einer Niederlage und einem Unentschieden und stellte mit Ralf Stolze auch den besten Spieler und Torschützenkönig (5 Tore). Auf den nächsten Plätzen folgten der FC Eisenhüttenstadt und Rot-Weiß Diedersdorf.

Dass „seine“ Mannschaft, die Ü 50 von Union Booßen, am Ende Sechster wurde, nahm Übungsleiter Peter Lotze gelassen. Mehrere Spieler konnten nicht kommen, weil sie mit ihren Enkeln in den Winterferien verreist waren, erzählte er. So mussten einige Ältere ran. „Aber dafür wurde unser Uwe Heinze als bester Torwart geehrt“, hebt er hervor. Das Schlusslicht bildete die Mannschaft der Ü 60 von Union Booßen, die von Manfred Grack, der tags zuvor seinen 80. Geburtstag gefeiert hatte, betreut wird. Peter Lotze würdigte die Alt-Senioren: „Die Mannschaft hat sich gut verkauft und eine geschlossene Leistung gezeigt. Die Spieler waren alle deutlich älter als in den anderen Mannschaften, konnten aber gut durchwechseln.“

Für die Booßener Ü 50 steht noch ein Hallenturnier an. Sie wurden vom SV Gartenstadt zum Budenzauber am 23. Februar eingeladen, im Juni wollen sie die Einladung des SV Vogelsang zu deren Turnier annehmen.